Feuer auf Gutshof bei Bad Oldesloe zerstört Scheune Stand: 14.12.2022 11:25 Uhr Bei einem Großbrand auf einem Gutshof bei Bad Oldesloe im Kreis Stormarn wurde eine Veranstaltungsscheune nach Angaben der Feuerwehr komplett zerstört. Der Schaden soll in die Millionen gehen.

Bei Bad Oldesloe im Kreis Stormarn wurde in der Nacht zum Mittwoch eine Veranstaltungsscheune nach Angaben der Feuerwehr komplett zerstört. Eine Familie konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Schaden auf dem Hof in Neufresenburg soll in die Millionenhöhe gehen.

Schwierige Löscharbeiten

Gegen halb zehn am Dienstagabend war der Alarm ausgelöst worden. Am Einsatzort erschwerte nach Angaben des Einsatzleiters das Blechdach der Scheune die Löscharbeiten, weil die Feuerwehrleute nur schwer an die Flammen kommen konnten. Das Feuer hätte von innen bekämpft werden müssen, was nach kurzer Zeit jedoch zu gefährlich wurde. Ein Bagger habe dann die Bleche vom Dach entfernt, damit besser gelöscht werden konnte. Ein weiteres Problem für die Einsatzkräfte waren außerdem die Minusgerade. Die Löscharbeiten dauerten auch am Mittwochmorgen noch an.

Mögliche Brandursache: Feuer in Kamin

Als Ursache für den Brand vermutet die Polizei derzeit ein Feuer in einem Kamin in der über den Veranstaltungsräumen gelegenen Wohnung, wie ein Sprecher der Polizei Bad Oldesloe am Mittwochmorgen sagte.

In der Scheune befand sich ein Café mit Veranstaltungsräumen, in dem auch viele Hochzeiten gefeiert wurden. Am Dienstagabend fand dort keine Event statt. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt die genaue Brandursache und schätzt den Schaden vorerst auf 2,5 Millionen Euro.

