Stand: 28.04.2025 12:31 Uhr Illegales Autorennen in Wesselburen

In Wesselburen (Kreis Dithmarschen) haben sich zwei Autofahrer am Sonntagabend ein mutmaßlich illegales Autorennen geliefert. Zeugen fielen die zwei Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit in der Büsumer Straße auf, sie meldeten sich bei der Polizei. Zwei Beamte standen zufällig mit einem Videowagen bereits auf der Straße, die die beiden Fahrzeuge kurz darauf passierten. Sie nahmen die Verfolgung auf. Eines der Fahrzeuge konnten sie stoppen. Sowohl den Führerschein als auch das Fahrzeug des 24-jährigen Fahrers beschlagnahmten die Beamten. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Der zweite Fahrer konnte zwar entkommen, doch dank der Zeugen ist das Kennzeichen bekannt. Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

