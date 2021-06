Fehmarnbeltquerung: Baustopp für einige Arbeiten in Puttgarden Stand: 04.06.2021 19:53 Uhr Dass einige Bauarbeiten am Fährhafen Puttgarden vorerst nicht fortgesetzt werden dürfen, hat das Verwaltungsgericht Schleswig entschieden. Die große Frage lautet: Wie groß sind die Verzögerungen dadurch?

Der Hintergrund des Rechtsstreits: Es sollten Flächen von Scandlines an die beiden Bauherren übergeben werden. Aber schon bevor dies geschah, begannen die Bauherren mit den Arbeiten. Das sei, so heißt es, mit dem Innenministerium in Kiel so besprochen gewesen. Wobei das Ministerium davon ausgegangen war, dass die sogenannte Besitzeinweisung für den Beginn der Bauarbeiten und die planmäßige Fertigstellung des Vorhabens dringend geboten sei. Allerdings befand das Gericht nun: Es sei nicht berücksichtigt worden, dass das Rettungs- und Notfallkonzept für den Tunnel noch nicht geprüft und gebilligt wurde. So habe es das Bundesverwaltungsgericht bei der Genehmigung des Planfeststellungsbeschlusses für den Tunnel im November 2020 aber ausdrücklich gefordert.

Bauherr: Haben Zeitpuffer eingeplant

Die Firma Scandlines zeigte sich mit dem Schleswiger Urteil zufrieden. Doch der Bauherr Femern A/S bleibt gelassen. Man glaube nicht, dass der Baustopp zu größeren Verzögerungen im Zeitplan führe. "Bereits in der Planung für den Bau des Fehmarnbelt-Tunnels haben wir Mechanismen und Zeitpuffer eingebaut, um auf solche Situationen reagieren zu können." Ohnehin finde der Großteil der Arbeiten für den Fehmarnbelt-Tunnel in Dänemark statt, und dort gehe es weiter zügig voran.

Innenministerium: Ein Verfahren mit grundsätzlicher Bedeutung

Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) sprach von "Nickligkeiten, auf die wir gerne verzichten könnten". Ein Sprecher des Innenministeriums erklärte, "sofern diese im Eilverfahren vorgenommene Einschätzung des Gerichts im Hauptsacheverfahren Bestand hätte, wären erhebliche Verzögerungen beim Bau der festen Fehmarnbeltquerung zu erwarten". Darüber hinaus habe die zu klärende Rechtsfrage grundsätzliche Bedeutung für zukünftige Besitzeinweisungsverfahren. Das Innenministerium will nun Beschwerde gegen die Entscheidung einlegen.

