Fall Karabulut: Polizei durchsucht Wald bei Bad Segeberg

Seit mehr als einem Jahr sucht die Polizei nach Baris Karabulut aus Bad Bramstedt (Kreis Segeberg). Heute gab es nach Angaben der Mordkommission aus Kiel erneut einen Einsatz: Polizisten durchkämmten mit Hilfe von Hunden ein Waldstück bei Bad Segeberg. Es wird davon ausgegangen, dass Karabulut Oper eines Verbrechens wurde.

Alle Sucheinsätze bisher ergebnislos

Polizei suchen nach Vermisstem bei Bad Segeberg Schleswig-Holstein Magazin - 30.07.2020 19:30 Uhr Die Polizei hat ein Waldstück bei Bad Segeberg durchsucht. Die Beamten wollten dort Spuren von Baris Karabulut finden. Der Mann ist seit mehr als einem Jahr vermisst.







Anfang Juli hatte die Polizei bereits ein Grundstück in der Nähe des Waldes umgegraben. Ergebnisse dieser Grabung hätten zum heutigen Einsatz geführt, hieß es. Ende Juni hatten Polizeitaucher außerdem den Nehmser See in der Nähe von Bad Segeberg abgesucht. Dort hatten Angehörige damals das verlassene Auto des 32-Jährigen gefunden. Am Tag zuvor war der Mann zuletzt lebend in Bad Segeberg gesehen worden. Trotz umfangreicher Suche am und im See blieb der junge Mann verschwunden.

