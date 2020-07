Stand: 15.07.2020 18:50 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Fahrverbote in SH werden teilweise zurückgenommen

Seit Wochen wird in Deutschland und auch in Schleswig-Holstein über den neuen Bußgeld-Katalog gestritten. Wegen eines Formfehlers ist dieser aktuell ausgesetzt. Es blieb die Frage, was mit den vielen Bußgeldbescheiden passiert, bei denen zwischen Ende April und Anfang Juli ein Fahrverbot verhängt wurde. Das Verkehrsministerium hat nun entscheiden, dass diese teilweise zurückgenommen werden können - zum Beispiel wenn die Bescheide noch nicht rechtskräftig sind.

Betroffene müssen nichts unternehmen

Sollte der Bußgeldbescheid bereits rechtskräftig sein, kann er nicht mehr zurückgenommen werden. In diesen Fällen prüft das Ministerium, ob das Fahrverbot durch eine sogenannte Gnadenentscheidung aufgehoben werden kann. Eingezogene Führerscheine würden dann zurückgeschickt. Die Prüfung erfolgt von Amts wegen, also ohne dass der Betroffene einen Antrag stellen muss.

Entscheidendes Datum: 28. April

Das schleswig-holsteinische Verkehrsministerium stellte aber auch klar, dass Fahrverbote nur aufgehoben werden, wenn diese auf Grundlage des vor dem 28. April geltenden Bußgeldkataloges nicht ausgesprochen worden wären. In dem verschärften Regelwerk müssen Autofahrer ihren Führerschein abgeben, wenn sie innerorts 21 km/h oder außerorts 26 km/h zu schnell unterwegs waren. Die Grenzen vor dem 28. April lagen bei 31 und 41 km/h.

Weitere Informationen Debatte um Strafen für Temposünder: Grüne contra FDP In der Jamaika-Koalition ist ein Streit um das Strafmaß für Temposünder entbrannt. Die Grünen widersprechen dem FDP-geführten Verkehrsministerium, das sich für einen milderen Bußgeldkatalog einsetzen will. mehr Tempoverstöße: SH will milderen Bußgeldkatalog Das schleswig-holsteinische Verkehrsministerium will sich für mildere Strafen bei Tempoverstößen stark machen. Ein Grund: Gerade in ländlichen Gegenden seien die Menschen auf ihr Auto angewiesen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.07.2020 | 20:00 Uhr