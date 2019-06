Stand: 06.06.2019 10:47 Uhr

Ex-Freundin ermordet: Lebenslange Haft

Für den Mord an seine Ex-Freundin muss ein 37 Jahre alter Mann lebenslang in Haft. Das Lübecker Landgericht verurteilte ihn am Donnerstag wegen Mordes. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann die Frau im August 2016 in Bargteheide (Kreis Stormarn) in einen Hinterhalt gelockt und dann mit drei Schüssen getötet hat. Sie hatte sich zuvor von dem Gerüstbauer getrennt. Der Mann ist wegen anderer Gewalttaten vorbestraft. Im August 2016 war er auf einem Campingplatz in Ammersbek festgenommen worden.

Dritter Anlauf für den Prozess

Bereits zum Auftakt des Prozesses im Januar hatte der Mann die Schüsse gestanden, stellte sie aber als Unfall dar. Die Richter folgten mit ihrem Urteil der Forderung der Staatsanwaltschaft, die dem Angeklagten in ihren Plädoyers Mord vorwarf. Die Verteidigung hatte eine Verurteilung wegen Totschlags oder fahrlässiger Tötung gefordert. Sie kündigte am Donnerstag erneut Revision an.

Es ist bereits der dritte Anlauf: Ein erster Prozess gegen den 37-Jährigen war im Mai 2017 geplatzt, weil ein Verteidiger erkrankt war. Eine Verurteilung des Landgerichts Lübeck zu lebenslanger Haft vom November 2017 wurde vom Bundesgerichtshof aufgehoben. Der Grund war ein Formfehler.

Weitere Informationen Teilgeständnis im Prozess um tödliche Schüsse Ein 37 Jahre alter Mann steht vor dem Lübecker Landgericht, weil er seine Ex-Freundin erschossen haben soll. Der Prozess begann mit einem Teilgeständnis. mehr Nach tödlichen Schüssen Haftbefehl beantragt Gegen den Mann, der in Bargteheide seine Freundin erschossen haben soll, ist Haftbefehl beantragt worden. Das SEK hatte ihn in einem Transporter auf einem Ammersbeker Campingplatz festgenommen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.06.2019 | 11:00 Uhr