Erster Warnstreik am UKSH in Lübeck am Montag

Stand: 05.11.2021 10:23 Uhr

Die Gewerkschaft Ver.di fordert alle Tarifbeschäftigten an der Lübecker Uniklinik auf, am kommenden Montag die Arbeit niederzulegen. Damit ist es der Warnstreikauftakt in Schleswig-Holstein bei der Tarifrunde der Länder.