Erste Strandkörbe aufgestellt: Das Möbelrücken an Nord- und Ostsee beginnt Stand: 12.03.2025 15:35 Uhr Der Frühling kann kommen: In St. Peter-Ording werden die ersten Strandkörbe aufgestellt. Mehr als 1.200 Strandmöbel sollen an der Nordsee Platz zum Verweilen bieten. Andere Seebäder folgen in Kürze.

An Schleswig-Holsteins Nordseeküste startet die Strandkorbsaison. In St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) brachten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tourismus-Zentrale am Mittwoch die ersten der insgesamt 1.200 Strandkörbe auf ihre Standflächen. Bis Ende März ist die Nutzung der Strandkörbe kostenlos. Erst mit Beginn der Badesaison im April werden sie vermietet, wie es von der Tourismuszentrale heißt.

Kamerabasiertes Parksystem ist neu in St. Peter-Ording

Außerdem gibt es eine Neuerung für alle, die am Strand in Böhl oder Ording ihr Auto parken wollen: ein kamerabasiertes Parksystem, das automatisch die Kennzeichen auf den Parkflächen erfasst. Am Sonnabend (15.03.) wird das System auf den Strandparkplätzen Ording und Böhl eingeführt. Gäste können ihre Parktickets dann nicht mehr nur am Kassenautomaten, sondern auch per App bezahlen.

Späterer Saisonstart in Büsum und der Lübecker Bucht

In Büsum (Kreis Dithmarschen) startet die Strandkorbsaison etwas später. Dort werden am 27. März die ersten 40 Strandkörbe auf einer gepflasterten Fläche an der Watt-Tribüne am Hauptstrand aufgebaut. Ab dem 15. April folgt der große Rest - insgesamt gut 1.500 Stück. Laut dem Tourismus-Geschäftsführer Robert Kowitz hängt der spätere Start mit dem Deichschutz zusammen, die Vorgaben dazu stammen vom Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz.

In Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) werden die ersten Körbe zu den Osterferien bereitgestellt, die in Schleswig-Holstein am 11. April 2025 beginnen. Wie Tourismusleiter Eike Doyen berichtet, folgen die übrigen Körbe dann im Laufe des Monats Mai. Eine Sprecherin der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht berichtet, dass für Scharbeutz, Sierksdorf und Neustadt in Holstein (alle Kreis Ostholstein) gilt: Ab dem 1. April können Gäste wieder in Strandkörben entspannen. In Lübeck-Travemünde startet die Saison laut einer Sprecherin des Lübeck und Travemünde Marketings offiziell am 15. Mai - bei gutem Wetter stellen manche ihre Körbe aber auch schon früher raus.

