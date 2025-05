Stand: 14.05.2025 12:43 Uhr Stallpflicht für Geflügel in Nordfriesland wird aufgehoben

Ab Donnerstag (15.5.) endet im Kreis Nordfriesland die Stallpflicht für Geflügel. Das Veterinäramt hebt die Allgemeinverfügung vom 15. Februar auf, die wegen der Geflügelpest erlassen wurde. Betroffen waren Betriebe mit mehr als 50 Tieren, vor allem in Küstenregionen und in Gebieten mit vielen Wildvögeln. In den vergangenen Wochen wurden weder bei Wildvögeln noch bei Proben im Kreis Geflügelpestviren nachgewiesen. Auch bundesweit gehen die Fallzahlen zurück. Das Friedrich-Loeffler-Institut bewertet das Risiko eines Viruseintrags inzwischen als gering - sofern die geltenden Hygienemaßnahmen weiter eingehalten werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Landwirtschaft