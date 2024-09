New Work in Büsum: Meetings ab jetzt im Strandkorb Stand: 26.09.2024 14:57 Uhr In der neuen Business Oase in Büsum gibt es jetzt vier Solar- und zwei Meeting-Strandkörbe für bis zu sechs Personen. Die "Workation"-Strandkörbe werden von der Stiftung Mensch in Meldorf gefertigt.

LED-Lichter, Steckdosen und USB-Buchsen, klappbare Notebooktische und 400-Watt-Solar-Module auf dem Dach: In der Business Oase in Büsum (Kreis Dithmarschen) gibt es jetzt insgesamt sechs sogenannte "Workation"-Strandkörbe, in denen Büromenschen Arbeit und Urlaub verbinden können.

Strandkorb-Manufaktur der Stiftung Mensch in Meldorf setzt Idee um

Entsprechend setzt sich der Name der neuen Strandkorb-Gattung aus "Work" (Arbeit) und "Vacation" (Urlaub) zusammen. Darauf weist die Tourismus Marketing Service in einer Mitteilung hin. Demnach sei die Idee für die Büro-Strandkörbe vom Tourismusverantwortlichen Robert Kowitz und Büsums Bürgermeister Hans-Jürgen Lütje (Freie Wählergemeinschaft Büsum/FWB) entwickelt worden. Umgesetzt hat sie die Strandkorb-Manufaktur der Stiftung Mensch in Meldorf.

Konzept: Vom "Workation"-Strandkorb in die Strandkorbsauna

Die Business Oase befindet sich in der Familienlagune in Büsum. Neben klassischen Strandkörben gibt es dort schon länger auch spezielle Strandkörbe - zum Beispiel Schlafstrandkörbe sowie eine Strandkorbsauna. "Wir sind stolz darauf, mit der Business Oase Büsum ein Konzept zu präsentieren, das es Familien ermöglicht, gemeinsam Zeit zu verbringen, während die Eltern in einem inspirierenden Umfeld arbeiten können", erklärt Robert Kowitz in der Mitteilung.

Neuer Trend: "Bleisure"

Laut dem Tourismus-Service hält damit auch ein neuer Trend Einzug in das Nordsee-Heilbad: "Bleisure". Damit gemeint ist die Verschmelzung von "Business" (Arbeit) und "Leisure" (Freizeit).

