Entwarnung nach Bombendrohung am Flensburger Bahnhof

Am Dienstagabend hat es nach Angaben der Bundespolizei eine Bombendrohung am Flensburger Hauptbahnhof gegeben. Die Polizei konnte nach rund eineinhalb Stunden jedoch Entwarnung geben. Drei Spürhunde durchsuchten einen Regionalzug der Strecke Eckernförde-Flensburg, in dem eine Drohung auf einen Tisch geschrieben wurde, wie die Bundespolizei mitteilte. Daraufhin war der Zugverkehr von und nach Flensburg um 19 Uhr komplett eingestellt worden. Der Zug wurde vorsorglich evakuiert. Es wurde jedoch keine Bombe gefunden.

Flensburger Hauptbahnhof: Polizei gibt Entwarnung NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 02.07.2019 22:00 Uhr Autor/in: Simone Steinhardt Die Polizei hat nach einer Bombendrohung wieder Entwarnung gegeben. Der Flensburger Bahnhof konnte wieder freigegeben werden, so die Polizei.







Verkehr kann wieder aufgenommen werden

Mehr als 20 Einsatzkräfte von Polizei und Bundespolizei waren im Einsatz. Gegen 21 Uhr konnte der Verkehr wieder aufgenommen und der Bahnhof wieder freigegeben werden. Die Polizei sicherte am Abend noch Spuren, die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Zweite Drohung in kürzester Zeit

Vor rund einem Monat hatte es eine telefonische Bombendrohung gegen den Bahnhof gegeben, in deren Folge ein verdächtiges Paket in einem abfahrbereiten Regionalzug gefunden worden war. Stundenlang war der komplette Bahnhof gesperrt. Der Zug wurde evakuiert, der Bahnhof sowie umliegende Straßen gesperrt. Der Kampfmittelräumdienst rückte an und röntgte den verdächtigen Karton. Der Inhalt erwies sich als harmlos: Kuchen und Muffins, wie ein Sprecher der Bundespolizei damals sagte.

