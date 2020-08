Stand: 04.07.2020 19:03 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Elf Millionen Jahre alte Schildkröte entdeckt

In Groß Pampau im Kreis Herzogtum-Lauenburg haben Wissenschaftler die Überreste einer etwa elf Millionen Jahre alten Lederschildkröte entdeckt. Sie wurden am Sonnabend präsentiert. Nach Angaben des Grabungsleiters Gerhard Höpfner wurden mehrere hundert Platten aus dem Rückenpanzer und Knochen des etwa zwei Meter langen Reptils in der Tongrube nördlich von Hamburg ausgegraben. Die Bergung des sensationellen Fundes habe mehrere Wochen gedauert, sagte Höpfner. "Ein solcher Fund ist extrem selten", weiß der Experte.

Funde aus der Ur-Nordsee

Neben den Überresten der Lederschildkröte und einer kleineren Meeresschildkröte zeigte das Team auch Korallen, Rochenstachel, den Schädel eines Delfins sowie fossile Knochen eines Sturmvogels. In Groß Pampau werden wegen einer geologischen Besonderheit seit Jahren immer wieder Millionen Jahre alte Skelette von Tieren gefunden, zum Beispiel von Walen. Der ehemalige Meeresboden der Ur-Nordsee liegt dort nur wenige Meter unter der Erdoberfläche. Die präparierten Funde sollen künftig im Lübecker Museum für Natur und Umwelt ausgestellt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | 04.07.2020 | 18:00 Uhr