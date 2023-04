Ein Leben wie die echten Wikinger vor 1.000 Jahren Stand: 03.04.2023 21:17 Uhr Statt Hütten-Gaudi auf dem Oktoberfest lieber Wikingerhütte in Schleswig-Holstein: Sieben Bayern leben wie damals die Wikinger in Haithabu.

von Andreas Rackow

Die Wikinger-Gruppe "Vidulfr" aus Regensburg in Bayern lebt zehn Tage lang im Wikingerdorf Haithabu bei Schleswig. Die Süddeutschen lieben den Norden und versuchen weitgehend authentisch wie die historischen Nordfrauen und -männer zu "hausen". In ihren Gewändern sehen sie tatsächlich aus wie Wikinger, aber wenn sie sprechen, dann klingt es doch eher nach Süden.

Leben wie vor 1.000 Jahren

Vor gut 1.000 Jahren haben auch bei uns in Schleswig-Holstein bekanntlich Wikinger gelebt - natürlich in Haithabu. Das berühmte Museum in Busdorf (Kreis Schleswig-Flensburg) ist gerade in den Osterferien wieder ein beliebtes Ausflugsziel. Und dort stehen ja auch die nachgebauten Wikinger-Häuser direkt an der Schlei. Seit Sonntagabend wohnen dort sechs Erwachsene und ein vierjähriges Mädchen. Für die kleine Alva ist das Dorf ein großer Abenteuerspielplatz und sie genießt die Zeit mit ihren Eltern Verena und Jürgen Schäfer.

Die junge Familie teilt sich ein Bett. Das gemütlich aussehende Lager ist mit Heidekraut ausgelegt und mit kuscheligen Schafsfellen überdeckt. "Nein, hier frieren wir wirklich nicht, es ist richtig schön warm", freut sich die 39-jährige Verena, die nebenbei ein neues Kleid für ihre Tochter näht. "Die Hütte ist gut belüftet, denn das offene Feuer dient zum Kochen und Heizen. Wir leben minimalistsich, aber es ist schön und gemütlich", schwärmt Papa Jürgen. Die Gruppe sieht sich als friedliche Handwerker. Krieger stellen sie nicht dar.

Eine Bayerin ist nordisch by nature

Auch Melanie Hauber ist zwar aus Bayern, aber irgendwie auch nordisch by nature. In Süddeutschland gebe es ja nun mal traditionell eher Burgen und Ritter, aber als Burgfräulein hat sich die 30-Jährige noch nie gesehen. "Das war mir immer zu etepetete. Ich mag es lieber einfacher und echter", schwärmt die junge Wikingerin. Ihr Freund Alexander Neuwald findet die schlichten Zutaten beim Kochen interessant. Es wird viel mit Kräutern und Kohl "gearbeitet". Auch Hirse und Korn werden verkocht. Kartoffeln gab es zur Zeit der Wikinger noch nicht in Europa - die kamen erst später aus Südamerika.

Rollenverständnis: Authentisch mit viel Humor

Gründer der Gruppe, die seit Jahren regelmäßig als "Wikinger-Darsteller" in Haithabu zu Gast ist, sind Wolfram und Renate Neuwald. "Volle Granate, Renate - den Torfrockklassiker bringen viele natürlich gleich mit mir in Verbindung", erzählt Renate lachend, die das Lied oft von einer Kollegin am Arbeitsplatz vorgespielt bekommt. Auch ihr Mann Wolfram, der irgendwann im letzten Jahrtausend den Wikinger in sich entdeckte, nimmt die Wikingerrolle mit viel Humor. Von Besuchern werde er oft gefragt, ob sein geflochtener Bart echt sei. Spoiler: Es ist ein echter Bart. Der 58-Jährige würde wohl auch in Hollywood sofort als "echter Wikinger" durchgehen.

Bei der Toilette wird geschummelt

Wie ist das mit der Hygiene? Die Wikinger hatten weder Duschen noch echte Toiletten. Statt Torfklo benutzen die Wikinger-Darsteller, dann aber doch ein WC. Auch Duschen stehen auf der Anlage zur Verfügung. Die Klamotten bestehen vor allem aus Wolle. "Die Sachen müssen wir nicht ständig waschen, die werden einfach kräftig ausgelüftet, sagt Verena Schäfer. Jürgen möchte das bisschen Komfort nicht missen: "Aufs Zähneputzen und die Dusche zu verzichten - das wäre dann doch utopisch. Da hört der Spaß dann auf."

Met und Bier sind in Maßen erlaubt

Die Gruppe sieht den Aufenthalt in Haithabu als Erholung. "Hier kann ich richtig abschalten", so Jürgen, der den Fernseher und andere Medien nicht vermisst. Immerhin gab es bei den Wikingern schon Bier und den berühmten Honigwein Met. Abends am Feuer wird deshalb immer mal wieder angestoßen. Skal! Auf den Uraub in Haithabu.

