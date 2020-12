Ein Jahr Wildschweinzaun: Freude in Dänemark, Kritik aus SH Stand: 01.12.2020 16:44 Uhr Ein Jahr nachdem Dänemark seinen Wildschweinzaun entlang der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein errichtet hat, zieht das Land eine positive Bilanz.

Am 2. Dezember 2019 hatte Dänemark ihn fertiggestellt: Den 70 Kilometer langen Wildschweinzaun entlang der Grenze zu Schleswig-Holstein. Dänemark argumentierte damals, es wolle so seine Schweinefleisch-Industrie vor der Afrikanischen Schweinepest schützen. Zahlreiche Umwelt- und Tierschützer sowie Politiker aus Schleswig-Holstein waren damals gegen den Zaun an der Landesgrenze. Damals ging es bei Kritik auch um das Signal, das von so einem Grenzbauwerk ausgeht. Der dänische Zaun ist eineinhalb Meter hoch, aus Stahl - und reicht einen halben Meter in den Boden.

Kreisjägermeister: Wild verendet im Zaun

Doch die dänische Naturbehörde Naturstrylsen zieht nach einem Jahr ein positives Fazit - und macht das an der Wildschweinpopulation fest. Die Zahl der freilebenden Wildschweine hat sich den Angaben zufolge von rund 150 Tieren Anfang 2018 auf acht reduziert - das sei die letzte ihm bekannte Zahl freilebender Wildschweine, so Merlin Hans von der dänischen Naturbehörde. Der nordfriesische Kreisjägermeister betont dagegen, es habe zuvor keinen Beweis dafür gegeben, dass Wildschweine nach Dänemark wanderten - und es gebe jetzt keinen Beleg dafür, dass sie es nicht tun. Allerdings seien im nordfriesischen Grenzland mehrfach Rehe und Hirsche bei dem Versuch, über den Zaun zu springen, hängengeblieben und verendet. Insgesamt spricht der von mehr als sechs Tieren.

Der Naturschutzbeauftragte des Kreises Schleswig-Flensburg, Gerd Kämmer, sagt: "Es gibt darüber hinaus eine nicht unerhebliche Dunkelziffer". Dabei geht es um Tiere, die sich beim Überwinden des Zauns schwer verletzen. "Die schleppen sich dann teilweise kilometerweit weiter und verrecken dann teilweise über Tage oder Wochen elendig."

Albrecht sieht Zaun nicht als Lösung

Der Zaun ist eine von verschiedenen Maßnahmen, die Dänemark im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest (ASP) zum Schutz der in dem Land bedeutenden Schweinefleischproduktion getroffen hat. Die für Menschen ungefährliche Tierseuche führt bei Wild- und Hausschweinen häufig nach kurzer Krankheit zum Tod. Es gibt keine Impfstoffe dagegen. Am 10. September 2020 war die ASP erstmals in Deutschland, im Süden Brandenburgs, amtlich festgestellt worden. Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) betonte, er wolle auch weiterhin nicht darauf setzen, Landesgrenzen pauschal mit einem Zaun zu schützen. "Solch eine Maßnahme ist allenfalls punktuell in einzelnen Regionen denkbar, wo unmittelbar ein Übergreifen der Afrikanischen Schweinepest droht."

