B5: Sperrung der Eiderbrücke Tönning Stand: 21.06.2021 08:49 Uhr Autofahrer müssen sich von heute an auf der Bundestraße 5 bei Tönning (Kreis Nordfriesland) auf Umwege einstellen.

Die Eiderbrücke bei Tönning ist die ganze Woche bis einschließlich Freitag (16 Uhr) voll gesperrt, weil das Bauwerk an einigen Stellen saniert wird. Die Umleitungsstrecken wurden ausgeschildert und führen über Lunden nach Friedrichstadt oder Pahlen.

LBSV: Dringende Schweißarbeiten vonnöten

Die Technik der Klappbrücke müsse dringend überholt werden, sagte ein Sprecher des Landesbetriebes Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBSV-SH). Schweißarbeiten an tragenden Teilen des Brückenkörpers könnten nicht mehr aufgeschoben werden.

Am Wochenende kurze Freigabe der Brücke

Wegen der Vollsperrung der Eiderbrücke kann es auch auf den Ausweichstrecken eng werden. Am kommenden Wochenende wird die Brücke von Freitag (16 Uhr) bis Montagfrüh für den Verkehr kurzzeitig wieder freigegeben, bevor es dann am Montag mit den Arbeiten weitergeht. Am 1. Juli soll alles fertig sein.

Über die Eiderbrücke bei Tönning (Kreis Nordfriesland) führt die Bundesstraße 5 - und die gilt als eine der Hauptverkehrsstraßen zwischen Hamburg und der dänischen Grenze. Genutzt wird sie vorrangig von Urlaubern und für den Gütertransport.

