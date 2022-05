Eckernförde und Quickborn wählen neue Bürgermeister Stand: 27.05.2022 16:02 Uhr Weil aus dem ersten Wahlgang kein eindeutiger Sieger hervorging, kommt es in Eckernförde und Quickborn zur Stichwahl ums Bürgermeisteramt.

In der Hafenstadt Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) steht ein Wechsel in der Verwaltungsspitze an. Amtsinhaber Jörg Sibbel (CDU) - seit 2006 Bürgermeister der Stadt - wollte nicht erneut antreten. Die über 20.000 Einwohner haben den ersten Wahlgang der Bürgermeisterwahl am 8. Mai bereits hinter sich gebracht. Jedoch konnte keiner der vier Kandidierenden im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreichen. Iris Ploog von der SPD erreichte im ersten Wahlgang am 08. Mai 31,8 Prozent der Stimmen. Die von der CDU, den Grünen und der FDP unterstützte parteilose Jenny Kannengießer kam auf 30,1 Prozent. Klaus Sälzer und Christoph Schleusener, beide parteilos, erhielten 17,4 und 20,7 Prozent. Damit schieden sie für das Amt des Bürgermeisters vorzeitig aus.

Stichwahl auch in Quickborn

Auch in Quickborn konnte keiner der angetretenen Kandidierenden für das Amt des Bürgermeisters das Rennen im ersten Wahlgang für sich entscheiden. Bürgermeister der über 20.000 Einwohner-Stadt im Kreis Pinneberg ist Thomas Köppl (CDU), der auch in der Stichwahl antreten wird. Im ersten Wahlgang hatte Köppl 39,6 Prozent der Stimmen geholt. Sein Herausforderer Thomas Beckmann (FDP) schaffte es auf 34,2 Prozent. Tim Stoberock von der SPD konnte mit 26,2 Prozent der Stimmen die Wähler nicht überzeugen.

Erste Ergebnisse für 18:00 Uhr erwartet

Die Stichwahlen in Eckernförde und Quickborn finden am 29. Mai statt. Erste Ergebnisse werden für 18:00 Uhr erwartet.

