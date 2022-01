Drei U-Boote für drei Milliarden Euro: TKMS in Kiel baut für Israel Stand: 20.01.2022 12:13 Uhr ThyssenKrupp Marine Systems hat sich mit dem israelischen Verteidigungsministerium auf die Rahmenbedingungen für den Kauf von drei U-Booten der Dakar-Klasse geeinigt. Das gab das Unternehmen in Kiel am Vormittag bekannt.

Der Kaufvertrag wurde am Donnerstag in Israel unterzeichnet. Das erste U-Boot soll innerhalb von neun Jahren dorthin geliefert werden, wie das Verteidigungsministerium mitteilte. Das Auftragsvolumen liegt demnach bei rund drei Milliarden Euro. Die Bundesregierung trage etwa ein Drittel der Kosten.

TKMS stolz auf "innovative Spitzentechnologie"

Dr. Rolf Wirtz, Vorstandsvorsitzender von ThyssenKrupp Marine Systems, sagte, er sei stolz, die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit dem israelischen Verteidigungsministerium und der israelischen Marine fortsetzen zu können. "Mit der neuen U-Boot-Klasse wird Israel mit innovativer Spitzentechnologie ausgestattet." Bei der Dakar-Klasse handelt es sich laut TKMS um eine neue Konstruktion, die speziell auf die Anforderungen der israelischen Marine zugeschnitten sein wird. Die drei U-Boote werden dort die Dolphin-Klasse ersetzen.

Um für den Auftrag gerüstet zu sein, investiert ThyssenKrupp Marine Systems nach eigenen Angaben bereits rund 250 Millionen Euro in seine Werft. Kiel sichere damit seinen Standort als internationales Kompetenzzentrum für den konventionellen U-Boot-Bau, hieß es.

Korruptionsvorwürfe in Israel

Der Kauf der U-Boote hatte wegen Korruptionsvorwürfen jahrelang auf Eis gelegen. In Israel läuft ein entsprechendes Verfahren gegen mehrere Beteiligte von U-Boot-Geschäften. Ex-Regierungschef Benjamin Netanjahu wurde dazu ebenfalls befragt, galt aber nicht als Verdächtiger. Ihm wurde vorgeworfen, Geschäfte gegen den Willen von Militär und Verteidigungsministerium durchgesetzt zu haben. Die derzeitige Regierung unter Ministerpräsident Naftali Bennett plant außerdem einen Untersuchungsausschuss.

Allerdings ist Deutschland trotzdem bereit, das Geschäft zu unterstützen. Die Bundesregierung begründete ihr Engagement in der Vergangenheit mit der besonderen Verantwortung Deutschlands für die Sicherheit Israels. In Deutschland wurden Ermittlungen in dem Fall Ende 2020 mangels "hinreichendem Tatverdacht" im Inland eingestellt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.01.2022 | 12:00 Uhr