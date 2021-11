Die ganz persönlichen Buchtipps

Darum geht es: Die Kinder sind aus dem Haus, eine Frau steht eigentlich auf dem Zenit ihres Lebens - und doch weiß sie nicht, wohin mit sich. Also wandert sie los und begegnet sich selbst. Die Stimmen der Vergangenheit verbinden sich zu einem Gespräch über das Leben, darüber Frau zu sein, Frau in diesem Leben zu sein. Gipfelgespräch statt Midlife-Crisis. Erinnerungen und Unbewusstes, Beobachtungen und Überlegungen verbinden sich zum Abbild eines weiblichen Bewusstseins im 21. Jahrhundert.



Verlag: Ellert & Richter

ISBN-Nr.: 978-3-8319-0773-1

Preis: 20 Euro

Darum geht es: Der Untertitel spricht für sich: "Was wird aus uns?" Werden wir nur in Raumschiffen überleben? Was kommt eher: eine große Dürre oder eine Flut? Wie wäre ein Leben ganz ohne Autos? Andrea Paluch entwirft in knappen Texten und auf spektakulären Bildtafeln verschiedenste Szenarien für unsere Zukunft. Sie beschreibt die möglichen Unter- und Weitergänge unserer jetzigen Welt, immer mit Blick auf den Alltag einer Familie. Die leuchtenden, großformatigen Bilder, die Annabelle von Sperber dazu geschaffen hat, sind bedrückend und faszinierend zugleich.



Verlag: Klett Kinderbuch

ISBN-Nr.: 978-3-95470-255-8

Preis: 16 Euro

Ein Buchtipp von Autorin Andrea Paluch

Darum geht es: Sie ist jung und sie will die Welt erobern. Ein Star werden, nicht mehr länger Briefe für einen zudringlichen Anwalt tippen. Also stürzt sich die 18-jährige Doris ins Berlin der 1920er-Jahre, mit den Tanzhallen, Bars und Literartencafés. Sie hat viele Affären mit Männern aus besseren Kreisen, aus der Filmkarriere wird nichts - und doch hält sich Doris immer über Wasser.

"Das kunstseidene Mädchen" erschien schon 1932 und ist mittlerweile in der 17. Auflage.



Verlag: ullstein Taschenbuch

ISBN-Nr.: 978-3-548-60085-7

Preis: 10 Euro

Ein Buchtipp von Autorin Andrea Paluch

Darum geht es: Familie Effinger ist jüdisch, lebt zur Jahrhundertwende in Berlin. Und eigentlich unterscheidet sie nichts von ihren gutsituierten gebildetenen Mitmenschen. Ein typisches Bürgerschicksal wie das der Buddenbrooks in Lübeck. Und dann kommen die Nationalsozialisten an die Macht - und aus dem deutschen Schicksal der Effingers wird ein jüdisches. Eine Familienchronik über vier Generationen hinweg.



Verlag: btb

ISBN-Nr.: 978-3-442-71972-3

Preis: 14 Euro

Ein Buchtipp von Lina Bande

Darum geht es: Kaptein Nauti ist eine Katze und gleichzeitig Neptuns U-Boot-Kapitän. An einem Badesee lernt er Timmi kennen und zeigt dem Jungen seine Unterwasserwelt. Weil's das zweite Buch der Reihe ist, gibt's am Anfang einen kleinen Rückblick auf das erste Abenteuer der Freunde. Und in diesem Band erfährt Timmi nun, wie Nauti eigentlich Kapitän wurde. Wunderschön illustriert, zum Selbst- oder Vorlesen für Kinder ab 6 Jahren. Mit langer Vokabelliste hinten im Buch und auch auf Hochdeutsch erhältlich.



Verlag: Books on Demand

ISBN-Nr.: 978-3-754-33294-8

Preis: 9,90 Euro

Ein Buchtipp von Lina Bande

Darum geht es: Die Geschichten von Hans und Gretel in der Häschenschule haben Generationen von Kindern gelesen oder vorgelesen bekommen. 1924 erschien das erste Buch in Versform von Albert Sixtus. In seinem Nachlass wurde vor zwei Jahren dann ein noch unveröffentliches Manuskript entdeckt: Winterzeit in der Häschenschule, mit Schneeballschlachten, Schlittenfahren und dem Warten auf den Weihnachtsmann. Jetzt gibts die Verse auch auf Plattdeutsch, mit neuen Illustrationen von Julia Walther.



Verlag: Husum

ISBN-Nr.: 978-3-967-17079-5

Preis: 12,95 Euro

Ein Buchtipp von Lina Bande

Darum geht es: Der kleine Engel Gabriel ist unglücklich: er will nicht bis in alle Ewigkeit auf seiner Wolke sitzen und brav sein, sondern Quatsch machen, laut sein. Geht aber nicht, also segelt er davon und trifft jemanden, dem's ähnlich geht: einen kleinen Teufel. Der hingegen möchte nicht immer nur böse und gemein sein. Eine niedliche Geschichte zum Vorlesen, dazu von der Autorin selbst illustriert. Auch auf Hochdeutsch erhältlich.



Verlag: Marless

ISBN-Nr.: 978-3-982-26955-9

Preis: 5 Euro

Ein Buchtipp von Lina Bande

Darum geht es: Arlewatt und Olderup sind Dörfer in Nordfriesland und die ungewöhnlichen Namen waren eine Inspiration für Elisabeth Hagopian: sie benannte zwei Wichtel nach den Dörfern und schrieb Geschichten rund um die beiden Figuren, liebevoll illustriert von ihrem Mann Alexander Schmidt. Auf Wiesen und am Wattenmeer, zwischen Maulwürfen und Bienen erleben die beiden Wichtel nun Abenteuer. Das Buch ist in vier Sprachen erhältlich: neben Hochdeutsch auch auf Platt, Friesisch und Dänisch.



Verlag: Husum

ISBN-Nr.: 978-3-96717-058-0 (plattdeutsche Version)

Preis: 14,95 Euro

Ein Buchtipp von Lina Bande

Darum geht es: Volkslieder, die wir alle kennen, die teils seit Generationen gesungen werden - so wie "Dat du mien Leevsten büst" oder "Mien Jehann". Aber vor welchem Hintergrund sind diese Lieder eigentlich entstanden, wer hat sie aus welchem Grund gesungen? Und welche persönlichen Geschichten verbinden Menschen aus Schleswig-Holstein damit? Das alles hat Jochen Wiegandt in diesem Liederaturbuch zusammengetragen und mit hunderten historischen Bildern, Dokumenten und Illustrationen versehen. Ausgezeichnet als Plattdeutsches Buch des Jahres!



Verlag: Wachholtz

ISBN-Nr.: 978-3-529-05051-0

Preis: 19,90 Euro

Ein Buchtipp von Buchhändlerin Karin Peters-Leber

Darum geht es: Kaspar ist 70 Jahre alt, seine Frau Birgit ist gerade überraschend verstorben. Damals hatte er ihr zur Flucht aus der DDR zu ihm in den Westen verholfen, jetzt erst erfährt er von ihrem großen Geheimnis. Kaspar reist in die Heimat seiner Frau, wandelt auf ihren Spuren und landet schließlich bei einer völkischen Gemeinschaft auf dem Land. Dort trifft er auf ein junges Mädchen, das in ihm den Großvater und in dem er die Enkelin sieht. Ihre Welten könnten nicht fremder sein und doch nähern sich die beiden einander ganz vorsichtig an.



Verlag: Diogenes

ISBN-Nr.: 978-3-257-07181-8

Preis: 25 Euro