Die 101-jährige Kielerin, die noch immer ins Wasser steigt Stand: 17.07.2021 05:00 Uhr Die 101 Jahre alte Kielerin Käthe Warnecke lernt mit zehn Jahren in der Seebadeanstalt Holtenau schwimmen. Auch heute wagt sie sich noch ins Wasser.

Mittlerweile sagenhafte 91 Jahren ist her, als die Kielerin Käthe Warnecke in der Seebadeanstalt Holtenau ihre ersten Schwimmzüge machte. Heute ist sie 101 Jahre alt - und kommt noch einmal in das historische Seebad an der Kieler Förde. Die Stiftung Lighthouse Fundation und der Freundeskreis der Seebadeanstalt haben die Kielerin eingeladen.

Jens Ambsdorf von der Stiftung will wissen, wie es damals so war im Seebad. Käthe Warnecke zeigt alte Fotos und erzählt, wie sie hier im August 1930 mit zehn Jahren schwimmen lernte. "Wir haben da in der Angel gehangen. Da ging ein Band durch und dann war da so eine Ablage. Dann hat der Schwimmlehrer uns manchmal auch runter gelassen, damit wir merkten, dass wir schwimmen konnten."

Kaum Schwimmhallen in den 30er-Jahren

Käthe Warnecke brauchte drei Jahre, bis sie schwimmen konnte. Schwimmhallen waren rar und teuer, Schwimmen daher nur im Sommer bei gutem Wetter möglich. Doch sie wurde eine gute Schwimmerin. Nach ihrem Freischwimmer machte sie 1935 auch noch ihren Rettungsschwimmerschein. Und das sie es heute noch kann, beweist die 101-Jährige am Ende ihres Besuches. Da klettert sie nochmal die Leiter des Stegs der Seebadeanstalt Holtenau hinunter - und schwimmt gut gelaunt in der 23 Grad warmen Ostsee.

