Design für Kieler Woche 2023 steht fest Stand: 09.09.2022 16:44 Uhr Der Gewinnerentwurf für das Design der Kieler Woche 2023 kommt vom Designduo Dirk Laucke und Johanna Siebein. Sie setzten sich gegen 14 Konkurrenten durch.

Ein Bildmosaik in lila, grün und gelb - ein anderes in blau und grün. Darauf die Worte "Moin" und "Ahoi" - so sieht der Gewinnerentwurf der Kieler Woche 2023 aus. Es kommt vom Designduo Dirk Laucke und Johanna Siebein.

"Spielerische und grafische Elemente"

Die Jury entschied sich nach eigenen Angaben für diesen Entwurf, weil er die "Grußformeln gekonnt mit spielerischen und grafischen Elementen verwebt." Außerdem teilten die Begriffe "Moin" und "Ahoi" das Plakat in zwei Bereiche, welche die farbliche Entsprechungen zu den Bereichen Volksfest und Segelevent repräsentierten.

Designer Dirk Laucke studierte Visuelle Kommunikation an der Hochschule der Künste Berlin. Und Designerin Johanna Siebein studierte Kommunikationsdesign an der Hochschule der Bildenden Künste Saar in Saarbrücken und der AKI in Enschede in den Niederlanden.

Der Wettbewerb

Seit 1948 macht die Kieler Woche in einem jährlich wechselnden individuellen Design auf sich aufmerksam. Seit 1959 werden ausgewählte Designer aus dem In- und Ausland für den Wettbewerb eingeladen. Das Design schmückt dann im folgenden Jahr die Flaggen und Plakate, aber auch viele Werbeartikel der KiWo.

Wie sah die Konkurrenz aus?

Wer sich für alle eingereichten Entwürfe interessiert, der kann sie im Kieler-Woche-Büro ansehen. Von Montag, 12. September, bis Montag, 26. September, sind sie im Eingangsbereich des Kieler Rathauses, Fleethörn 9, ausgestellt.

