Demonstration in Kiel: Eltern fordern mehr Lehrer Stand: 17.09.2021 17:53 Uhr Lehrermangel führt an vielen Schulen in Schleswig-Holstein zu Unterrichtsausfall und zusammengelegten Klassen. Dagegen haben am Freitag Eltern und Schüler vor dem Bildungsministerium in Kiel demonstriert.

Die Demonstranten haben zum Beispiel die Zustände in den Kreisen Segeberg und Dithmarschen beklagt. Sie hielten ein großes Plakat mit der Aufschrift "Lehrermangel" hoch und machten mit Rasseln und Trommeln auf sich aufmerksam. Alexander Kraft vom Bildungsministerium stellte sich der Diskussion und sagte den Eltern und Lehrern zu, mit den Schulen und Kreisen Gespräche über das Problem zu führen.

AUDIO: Eltern und Schüler demonstrieren vor Bildungsministerium (2 Min) Eltern und Schüler demonstrieren vor Bildungsministerium (2 Min)

Prien: Geldprämie für Lehrer, die aufs Land gehen

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hatte schon im Vorfeld dagegen gehalten und klar gemacht, dass sie einen Lehrermangel eher punktuell sehe. "Wir können nicht drei oder vier Lehrkräfte in der Hinterhand haben, die sozusagen nichts tun und die ruft man dann, wenn irgendwo jemand kurzfristig krank wird." Es sei nicht richtig, dass in zusammengelegten Lerngruppen kein richtiger Unterricht stattfinde. Außerdem betonte Prien, dass angehende Lehrer in Schleswig-Holstein eine Geldprämie bekämen, wenn sie sich für eine Stelle auf dem Land entscheiden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.09.2021 | 17:00 Uhr