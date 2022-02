Demonstration für Erhalt der Eckernförder Imland-Klinik Die finanziell angeschlagenen Imland-Kliniken brauchen ein neues Konzept. Ein mögliches Szenario sieht vor, den Kreißsaal und die medizinische Grundversorgung in Eckernförde abzuschaffen. Dagegen formiert sich Widerstand.

Es ist ein hoch emotionales Thema, welches nicht nur die Kreispolitik seit Monaten beschäftigt, sondern auch die Menschen in Eckernförde und Umgebung umtreibt. Welches medizinische Angebot bleibt in der Stadt bestehen, nachdem die Imland-Kliniken umstrukturiert wurden? Die Klinikleitung möchte hier ein psychiatrisches sowie geriatrisch-internistisches Profil etablieren. Das würde aber das Ende für die Geburtsstation sowie die medizinische Grundversorgung in Eckernförde bedeuten.

Veranstalter rechnen mit 1.000 Teilnehmern

Noch ist keine endgültige Entscheidung für den Standort gefallen. Allerdings regt sich Widerstand gegen die Pläne der Klinikleitung. In Eckernförde soll deshalb heute Nachmittag mit einem Protestmarsch durch die Stadt für den Erhalt des Krankenhauses demonstriert werden.

Für die Demo-Veranstalter ist die Eckernförder Imland-Klinik das Rückgrat der gesundheitlichen Versorgung in der Region. Sie befürchten Nachteile für die Menschen, Arbeitnehmer und Gewerbetreibenden rund um die Stadt, sollte etwa die Geburtenstation geschlossen werden.

Für den Protestmarsch rechnen sie mit rund 1.000 Teilnehmern. Man wolle um 15 Uhr am Skaterpark starten und über die B76 bis zur Hafenspitze laufen, wo gegen 17 Uhr eine Abschlusskundgebung geplant ist. Die Polizei rät allen Verkehrsteilnehmern, den Bereich rund um die Eckernförder Innenstadt am Nachmittag weiträumig zu umfahren.