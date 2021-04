Dank an Corona-Helfer: Bäcker verteilen 10.000 Quarkbällchen Stand: 14.04.2021 18:00 Uhr Alltagshelden, die sich in den vergangenen Monaten für ihre Mitmenschen eingesetzt haben, etwas Gutes tun. Das ist der Plan der Innungsbäcker, deswegen verteilen sie heute und morgen 10.000 Quarkbällchen in Schleswig-Holstein.

Die Aktion mit den Quarkbällchen unter dem Namen "Wir backen das - für Euch" richtet sich nicht nur an medizinisches Personal oder Pflegekräfte, sagt Innungsmeisterin Maren Andresen. Auch die Alltagshelden, an die man beim Einsatz gegen Corona nicht gleich denkt, wie Polizisten, Busfahrer oder den freundlichen Nachbarn, der für andere Einkaufen geht, soll bedacht werden.

Die Bäcker haben in ihren Regionen eine Vorauswahl getroffen und verteilen die Hefeteig-Kugeln direkt vor Ort. Rund 150 backende Betriebe mit einer Vielzahl von Filialen im ganzen Land sind in den Bäckerinnungen in Schleswig-Holstein organisiert. Innungsmeisterin Andresen geht davon aus, dass die Bäcker am Ende der Aktion mehr als 10.000 Quarkbällchen verteilt haben werden.

