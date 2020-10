Corona: Weihnachtsmarkt in Lübeck abgesagt Stand: 26.10.2020 20:26 Uhr In Lübeck auf der Altstadtinsel werden in diesem Jahr keine Punsch- und Muzenbuden stehen. Der Weihnachtsmarkt fällt Corona-bedingt aus.

Normalerweise lockt der Lübecker Weihnachtsmarkt jedes Jahr rund zwei Millionen Besucher in die Hansestadt. Am Montag teilte Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) mit, dass der Weihnachtsmarkt nicht stattfinden wird. Es gehe um die Gesundheit, hieß es aus dem Rathaus. Und die wäre auf einem gut besuchten Weihnachtsmarkt mit Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen kaum gewährleistet.

Die Absage bedeutet für Schausteller, Hoteliers und Einzelhändler massive finanzielle Ausfälle. Auch die Nordischen Filmtage werden ab Mitte kommender Woche nicht wie gewohnt stattfinden. Die Filme werden ausschließlich online gezeigt und nicht in den Kinos.

Bürgermeister kündigt erweiterte Maskenpflicht an

Außerdem kündigte Lindenau an, dass ab Dienstag (27.10.) eine erweiterte Maskenpflicht gilt: in der Altstadt, auf der Trave- und Priwallpromenade sowie dem Fährvorplatz. Laut Robert Koch-Institut haben sich in Lübeck zuletzt knapp 45 Menschen binnen einer Woche infiziert, gerechnet auf 100.000 Einwohner.

Einige große Weihnachtsmärkte sollen noch stattfinden

Damit wird die Liste der Weihnachtsmarkt-Absage in Schleswig-Holstein auf Grund der Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie immer länger. Vor Lübeck waren bereits Weihnachtsmärkte und andere Veranstaltungen in Tönning, Westerland auf Sylt, Mölln, Rendsburg und im Kreis Plön abgesagt worden. Zuletzt waren auch der Weihnachtsmarkt Punschwald in Itzehoe sowie das Eisfestival in Kiel abgesagt worden. Außerdem werden in der gesamten Itzehoer Innenstadt keine Glühweinbuden aufgestellt.

Bislang wollen Kiel, Flensburg, Husum und Norderstedt noch an ihren Weihnachtsmärkten festhalten, wenn es das Infektionsgeschehen und die Verordnung zur Abwehr des Coronavirus zulassen. Mölln plant als Alternative zum Weihnachtsmarkt kleine weihnachtliche Aktionen.

