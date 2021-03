Corona: Oster-Shutdown trifft die Kirchen unvorbereitet Stand: 23.03.2021 14:05 Uhr Nach der Konferenz der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Merkel heißt es: Kirchen und Glaubenseinrichtungen sollen an Ostern nicht zu Präsenz-Gottesdiensten einladen, es soll Onlineangebote geben.

Für die Kirchen im Land kam die Nachricht mit Blick auf das höchste Fest überraschend. Der Sprecher der Nordkirche Michael Birgden sieht die evangelischen Kirchen im Land zwar gut vorbereitet, da der Krisenstab die Entwicklung der Fallzahlen im Blick habe. Dennoch sei man überrascht, dass die Religionsgemeinschaften bei so grundsätzlichen Überlegungen im Vorhinein nicht einbezogen worden seien. Endgültig ist aber noch nichts entschieden - denn die Gemeinden warten noch auf die Pläne des Landes, die heute im Laufe des Nachmittags vorgestellt werden sollen.

Anmeldungen für Ostergottesdienst gestoppt

AUDIO: Ostergottesdienste nur Online? (1 Min) Ostergottesdienste nur Online? (1 Min)

Lübecks Probst Christoph Giering reagierte dennoch geschockt auf die Nachricht der Schließungen: "Das ist ein ziemlicher Schock, dass wir überhaupt für die in Frage kommen, muss ich ehrlich sagen." In der Kirche Sankt Vicelin in Eutin waren am Morgen noch Anmeldungen für die Ostergottesdienste möglich. Sie wurden vorerst eingestellt. Nun wird gewartet, was am Ende in der Landesverordnung steht.

