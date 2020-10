Corona: Maskenpflicht in Bordesholm und Wattenbek Sendedatum: 08.10.2020 19:00 Uhr Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat sich wegen steigender Corona-Zahlen für noch strengere Regeln beim Maskentragen entschieden. Es geht um Bordesholm und Wattenbek.

Für diese beiden Gemeinden hat der Kreis Rendsburg-Eckernförde eine Maskenpflicht verhängt. Konkret geht es um die Bordesholmer Bahnhofstraße, den Wochenmarkt und Zuschauer bei Sportveranstaltungen in geschlossenen Räumen. In Bordesholm und auch in Wattenbek muss zusätzlich in Restaurants, Hofcafes und Gaststätten ein Mund-Nasenschutz getragen werden, sobald der Sitzplatz verlassen wird. Der Kreis begründet die Anordnung mit dem signifikanten Anstieg von Infektionen in den beiden Orten in den vergangenen Tagen, ohne dass eine konkrete Infektionsquelle auszumachen ist. Die Pflicht, eine Maske zu tragen, gilt von diesem Freitag an bis zum 25. Oktober.

AUDIO: Kreis ordnet Maskenpflicht in Bordesholm und Wattenbek an (1 Min)

