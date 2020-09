Stand: 22.09.2020 15:44 Uhr - Schleswig-Holstein Magazin

Corona: Landesmuseen fehlen 1,6 Millionen Euro

Die Schleswig-Holsteinischen Landesmuseen haben für dieses Jahr mit einer halben Million Besucher gerechnet. Doch dann kam die Corona-Pandemie, die Museen mussten schließen und durften erst am 19. Mai mit Einschränkungen und Auflagen wieder öffnen. Das hat Spuren an den sieben Standorten hinterlassen. Es gebe ein finanzielles Defizit von 1,6 Millionen Euro. Dies werde im Wesentlichen dadurch aufgefangen, dass die Mitarbeiter akzeptieren, dass Stellen von Kollegen, die dieses Jahr ausscheiden, erst später nachbesetzt werden, sagte der kaufmännische Geschäftsführer der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen, Guido Wendt. Mit weiteren 800.000 Euro hilft das Land.

Virtuelle Rundgänge statt realer Besuch

Zu den Museen der Stiftung gehören neben den auf Schloss Gottorf befindlichen Museen unter anderem das Wikingermuseum Haithabu, das Freilichtmuseum Molfsee bei Kiel und das Jüdische Museum in Rendsburg. "Die Dinge haben uns mehr oder weniger unvorbereitet erwischt", sagte der Leitende Direktor der Stiftung, Claus von Carnap-Bornheim.

Also mussten Konzepte für einen Neustart her. Neben Online-Buchungs- und Reservierungssystemen gibt es nun auch virtuelle Rundgänge - zum Beispiel durch den Gottorfer Globus- und Barockgarten oder das jüdische Museum in Rendsburg. Am 18. Mai ging es schrittweise wieder los. Und die Besucher kamen. Ausfallen mussten hingegen die großen Märkte wie der Gottorfer Landmarkt oder auch der Herbstmarkt in Molfsee.

"Corona hört ja nicht am 1.Januar auf"

Für das kommende Jahr sind von Carnap-Bornheim und Wendt vorsichtig optimistisch. Auch wenn die halbe Million Besucher wohl auch 2021 noch nicht erreicht werden kann. "Corona hört ja nicht am 1.1. auf", sagte Wendt. Man müsse einfach die Daumen drücken und abwarten, wie sich die Pandemie im kommenden Jahr entwickle. Am Masterplan - also der Neuausrichtung von Schloss Gottorf - hält der Vorstand jedoch fest.

