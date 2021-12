Corona: Handel in SH kritisiert Pläne für 2G in Geschäften Stand: 01.12.2021 07:30 Uhr Ab Sonnabend wird voraussichtlich 2G im Einzelhandel gelten. Die Industrie- und Handelskammer reagierte mit Kritik auf die Pläne von Bund und Ländern. Der Handel sorgt sich um das Weihnachtsgeschäft.

Für Ungeimpfte in Deutschland und auch in Schleswig-Holstein werden die Corona-Regeln verschärft. Wir Bund und Länder gestern beschlossen haben, soll bereits ab Sonnabend im Handel 2G gelten. Shoppen dürften dann nur noch Geimpfte und Genesene. Ausnahmen gibt es für Geschäfte mit Waren des täglichen Bedarfs - wie zum Beispiel Supermärkte. Die Industrie- und Handelskammer hat kein Verständnis für die Pläne. 2G mitten im Weihnachtsgeschäft einzuführen, komme wirklich zur Unzeit, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Björn Ibsen.

2G: Schwierige Kontrollen

Die IHK wies auch darauf hin, dass der Einzelhandel bei den Infektionen keine Rolle spiele. Dazu kommt für viele Händler die Frage: Wie sollen Impfnachweise in kleinen Läden mit wenig Personal überprüft werden? "Security-Leute an der Tür, das ist für kleine Boutiquen und Spielwarenläden nicht zu stemmen", heißt es von der Wirtschaftsvereinigung Eutin. Aber es gibt auch schon Geschäfte in Schleswig-Holstein, die bereits 2G eingeführt haben. Von denen heißt es: 2G ist besser als Lockdown.

Ministerpräsident Günther begrüßt Beschlüsse

Bund und Länder hatten gestern und weitere Maßnahmen in der Corona-Pandemie beraten. Neben dem Plan mit 2G im Einzelhandel wird danach auch eine allgemeine Impfpflicht immer wahrscheinlicher. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) begrüßte beide Vorhaben.

