Dänemark kippt Maskenpflicht Stand: 10.06.2021 12:48 Uhr Ab Montag besteht in Dänemark mit Ausnahme von Bussen und Bahnen keine allgemeine Maskenpflicht mehr - weder in Schulen noch in Geschäften.

Bei allen Corona-Lockerungen ist die Maskenpflicht in Schleswig-Holstein bisher relativ unangetastet geblieben. Dänemark schafft sie - trotz höherer Inzidenzen als in Deutschland - weitgehend ab. Nur in öffentlichen Verkehrsmitteln bleibt sie bestehen. Darauf haben sich die Regierung und fast alle Oppositionsparteien geeinigt, mit Ausnahme der rechtsradikalen "Neuen Bürgerlichen".

Nachtleben kommt wieder in die Gänge und mehr Lockerungen

Auch das Nachtleben im Nachbarland läuft wieder an: Restaurants und Bars dürfen zunächst bis Mitternacht öffnen, im nächsten Schritt bis 2 Uhr. Ab August entfällt die Pflicht, einen Corona-Pass im Theater, beim Hallensport und vielen anderen Aktivitäten vorzulegen. Im September wandern die Masken in Dänemark komplett in die Ablage. Alle Lockerungen setzen voraus, dass die Infektionszahlen nicht deutlich ansteigen. Zwar bestehen im Raum Kopenhagen und Aalborg im Norden weiter Hotspots mit Inzidenzen von bis zu 220, der Landesdurchschnitt ist in Dänemark aber unter 100 gesunken - im Grenzland sogar auf Werte um die 20.

Weitere Lockerungen in Hinblick auf Fußball-EM

Auch für die Fußball-EM wagt Dänemark jetzt etwas mehr: 25.000 Zuschauer, anderthalb mal so viele wie bisher geplant, dürfen ins Kopenhagener Stadion. Aus Zeitgründen kann dies laut UEFA allerdings noch nicht beim ersten Spiel am kommenden Sonnabend, Dänemark gegen Finnland, umgesetzt werden.

