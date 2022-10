Bürgermeisterwahlen in Schönberg im Kreis Plön am Sonntag

Stand: 29.10.2022 18:14 Uhr

In Schönberg (Kreis Plön) wird am Sonntag ein neuer Verwaltungschef, bzw. eine neue Verwaltungschefin gewählt. Der amtierende Bürgermeister Peter Kokocinski tritt gegen Herausforderin Elke Muhs an.