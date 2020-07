Stand: 12.07.2020 08:02 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Bürgermeisterwahl Trittau: Mesch tritt alleine an

In der Gemeinde Trittau (Kreis Stormarn) wird heute der Bürgermeister gewählt. Einziger Kandidat ist Amtsinhaber Oliver Mesch (parteilos). Rund 7.500 Menschen sind aufgerufen, zur Wahl zu gehen. Die Wahl sollte eigentlich bereits am 17. Mai stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie wurde sie dann aber auf den 12. Juli verschoben. Für die Wahl wurden Hygienevorschriften aufgestellt. So sind die Bürger unter anderem aufgerufen, ihren eigenen Stift mitzubringen.

Oliver Mesch ist seit August 2014 Bürgermeister der Gemeinde. Vor seiner Zeit als Verwaltungschef war Mesch Amtsarchivar der Gemeinde Trittau und des Amtes Siek sowie Geschäftsführer des Kulturzentrums Wassermühle.

