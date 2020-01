Stand: 11.01.2020 12:07 Uhr - Schleswig-Holstein Magazin

Britta Stender: Pastorin, Seelsorgerin, Feuerwehrfrau

Für Außenstehende mag der Tagesablauf von Britta Stender stressig klingen, die Elmshornerin empfindet dies aber nicht so. Seit einem Jahr steht sie in der Stadt im Kreis Pinneberg als erste Frau Schleswig-Holsteins an der Spitze einer städtischen Wehr. 120 ehrenamtliche Kameraden hören auf ihr Kommando. Außerdem ist Stender Pastorin und Notfallseelsorgerin. Nicht selten muss sie von einem Job zum anderen springen. Aber ihr Grundtenor bleibt der Gleiche: "Ich habe das Gefühl, ich bin von Gott gestellt und bin da, um Menschen zu helfen."

Britta Stender: Wehrführerin und Pastorin Schleswig-Holstein Magazin - 11.01.2020 19:30 Uhr Sie ist die erste Frau in Schleswig-Holstein, die eine städtische Feuerwehr leitet: Britta Stender aus Elmshorn. Gleichzeitig ist sie Pastorin und Notfallseelsorgerin.







Eigentlich unterschieden sich die Aufgaben bei der Notfallseelsorge und der Feuerwehr nicht sehr, findet die Elmshornerin. Wenn das Haus abbrennt, jemand im Auto eingeklemmt ist oder jemand trauert - immer gehe es um das Eine: den Menschen auf irgendeine Art zu helfen. Stender verbindet Arbeit mit Ehrenamt und wechselt zwischen den Aufgaben hin und her.

Wenn es geht, ein bisschen Pause zwischendurch

Wenn sich die Pastorin auf eine Beerdigung vorbereitet, kurz zuvor aber einen Feuerwehreinsatz hatte, benötigt sie ein bisschen Zeit, sich in die neue Aufgabe hineinzufinden: "Ich brauche tatsächlich immer ein bisschen Pause zwischendurch. Einmal zur Ruhe kommen, ein bisschen lesen, ein bisschen Zwiesprache mit Gott halten, ja, das brauche ich, wenn es geht." Auch sie muss Bilder von Unfällen und Verletzten im Kopf verarbeiten.

Britta Stender - Pastorin und Feuerwehrfrau NDR 1 Welle Nord - Andresen - Der Schleswig-Holstein Talk - 10.12.2019 20:00 Uhr Autor/in: Jan Malte Andresen Eine Pastorin bei der Feuerwehr und eine Feuerwehrfrau auf der Kanzel. Das sind zwei Seiten von Britta Stender. Doch die Elmshornerin ist auch leidenschaftliche Musikerin.







Wehrkollegen: Ein "Haudegen" mit innerer Ruhe

Bei der Feuerwehr schätzt Britta Stender die Kameradschaft, die körperliche Anstrengung, den Teamgeist. Ihre zwei Stellvertreter der Wehrführung sind froh, dass sie diese engagierte Frau an der Spitze haben und bezeichnen sie lächelnd als "älteren Haudegen - mit uns beiden Jungen zusammen harmoniert das ganz gut". Hilfreich sei ihre innere Ruhe, die sie als Notfallseelsorgerin innehabe.

Sechs Jahre wird die Pastorin insgesamt an der Wehrspitze stehen. Und Britta Stender hat sich vorgenommen, die Feuerwehr auf den allerneuesten Stand zu bringen. Und natürlich ihren Kollegen bei Einsätzen aktiv zur Seite zu stehen.

