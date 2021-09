Brand richtet Millionenschaden bei Feuerwehr in Oldenburg an

Stand: 14.09.2021 08:28 Uhr

Etwa 100 Feuerwehrleute haben in der Nacht und am Morgen einen Brand in der zentralen Wache der Feuerwehr in Oldenburg (Holstein) gelöscht. Nach neuesten Informationen der Feuerwehr ist ein Fahrzeug komplett ausgebrannt, viele weitere wurden beschädigt.