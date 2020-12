Bombe in Schwentinental wird heute entschärft Stand: 04.12.2020 05:00 Uhr In Schwentinental bei Kiel ist erneut eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Sie soll heute entschärft werden. Etwa 1.000 Menschen müssen ihre Häuser verlassen.

Die 500-Pfund-Bombe war durch eine Luftbildauswertung entdeckt worden. Etwa 1.000 Menschen müssen für die Entschärfung ihre Häuser, Wohnungen und Büros bis 10 Uhr verlassen haben. Von den Sperrungen betroffen ist ebenfalls der Kieler Stadtteil Elmschenhagen, die Bundesstraße 76 und die L52. Die B76 wird ab etwa 9.45 Uhr gesperrt.

Schwentinehalle als Notunterkunft - Bürgertelefon geschaltet

Für Anwohner sowie die Arbeiter und Angestellten, die keine Möglichkeit haben, woanders unterzukommen, wird die Schwentinehalle (Aubrook 6) in Schwentinental ab 8 Uhr als Notunterkunft geöffnet. Nach Polizeiangaben wird dafür gesorgt, dass der Corona-Mindestabstand eingehalten werden kann. Ein Mund-Nasen-Schutz muss aber getragen werden. Die Stadt weist daraufhin, dass das Platzangebot in der Halle begrenzt ist. Anwohner, die ihre Wohnungen nicht eigenständig verlassen können, können sich an das Bürgertelefon unter (04307) 81 12 28 wenden.

Konkret werden folgenden Straßen ab 9 Uhr ganz oder teilweise gesperrt:

Am Hochbehälter

Boldhorn

Brunsberg

Friedrich-Wieroth-Weg

Hahnbusch (39)

Heimstättenstraße

Henry-Dunant-Straße

Kettelkrügerkamp

Klosterweg (7-47, 14-40)

Paradiesweg (OT Klausdorf)

Preetzer Chaussee (18-90)

Rosenheimer Straße

Sonthofer Straße (28-60, 31-67)

Starnberger Straße

Werdenfelser Straße

Dauer der Entschärfung unklar

Die Entschärfung beginnt laut Polizei, sobald sichergestellt ist, dass sich niemand mehr im Sperrbereich aufhält. Wie lange die Arbeiten dauern, ist unklar. Betroffene sollten sich nach Angaben der Beamten auf eine mehrstündige Abwesenheit einstellen.

Erst am 27. November hatten Experten des Kampfmittelräumdienstes in Schwentinental einen 230-Kilo-Blindgänger unschädlich gemacht.

