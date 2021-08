Sendedatum: 22.08.2021 12:00 Uhr Liveblog: Bürgerfest auf Schloss Gottorf zum 75. Landesgeburtstag

Bürgerfest geht los - Umfangreiches Programm mit vielen Künstlern

Der Einlass startet. Zur Begrüßung der ersten Besucher spielt der Spielmannszug Schleswig. Im Viertelstundentakt präsentieren sich von nun verschiedene Organisationen, Künstler und andere Menschen aus Schleswig-Holstein. Auf der zentralen Bühne wird unter anderem Schleswig-Holstein Magazin Moderator Gerrit Derkowski durchs Programm führen.

Letzte Arbeiten vor dem Öffnen der Türen

In 15 Minuten startet das Bürgerfest, fast alle Stände sind startklar. An einigen werkeln noch die Betreiber.

Kostenloses Shuttle im 15-Minuten-Takt

Heute besteht keine Möglichkeit auf der Museumsinsel zu parken. Um die Anreise zu erleichtern, ist ein kostenloses Busshuttle eingerichtet - und zwar von 9.30 bis 18.30 Uhr. Alle 15 Minuten fährt ein Shuttle vom Flugplatz Jagel zum Schloss Gottorf und vom Bahnhof zum Oberlandesgericht Schleswig - von dort sind es nur noch 500 Meter zum Schloss zu laufen.



5.000 Besucher dürfen zeitgleich aufs Gelände

Der Landesgeburtstag wird trotz der Corona-Pandemie gefeiert, wenn auch unter Auflagen - so dürfen heute nur 5.000 Gäste zeitgleich auf dem Festgelände rund um Schloss Gottorf sein, teilweise gilt Maskenpflicht.

Moin!

Wir begleiten auf NDR.de heute den ganzen Tag den 75. Landesgeburtstag. In einer Stunde startet das Bürgerfest. Zahlreiche Akteure aus Kunst, Kultur, Bildung und Wissenschaft sind dabei und geben Einblicke in die Landesgeschichte. Ministerpräsident Daniel Günther sagte vorab, das Land präsentiere sich in seiner gesamten Vielfalt. Es blicke auf das Erreichte und zugleich auf die Zukunft.

Heute wird gefeiert

Auf dem Gelände von Schloss Gottorf startet das große Bürgerfest zum 75. Geburtstag von Schleswig-Holstein. Landtag und Landesregierung laden heute ein - von 10 bis 18 Uhr. NDR.de hält Sie im Blog den ganzen Tag auf dem Laufenden. Dazu gibt es Videos, Audios, Bilder und Hintergründe.

