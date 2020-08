Stand: 11.08.2020 17:51 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Blaualgen trüben Badespaß in einigen Seen in SH

Die hochsommerlichen Temperaturen sorgen dafür, dass die Algen in Binnenseen und Meeren in Schleswig-Holstein zunehmen. Besonders im Bereich Fehmarnsund und Lübecker Bucht hat sich die Zahl der Blaualgen zuletzt deutlich erhöht. Bislang ist das Baden im Meer nach Angaben des Landes aber unbedenklich. Badewarnungen gibt es derzeit für den Großen Eutiner See (Kreis Ostholstein) und den Bordesholmer See (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Für den Rantzauer See (Kreis Pinneberg) gibt es derzeit sogar ein Badeverbot.

Ministerium: In Nord- und Ostsee keine Probleme

Ansonsten ist die Badewasserqualität auch während der heißen Tage gut. "In den schleswig-holsteinischen Badegewässern treten zurzeit keine bakteriologische Belastungen auf", heißt es auf der Homepage der Landesregierung. "Baden ist in Schleswig-Holstein daher ohne hygienische Risiken möglich." Auch Blaualgen sind noch kein Problem: In Nord- und Ostsee seien aktuell keine Beeinträchtigungen durch Algen gemeldet, sagte Christian Kohl vom Gesundheitsministerium am Dienstag.

Durchfall und allergischen Reaktionen durch Blaualgen

Manche Arten sind giftig. Wenn sie mit der Haut in Berührung kommen oder verschluckt werden, können sie Hautreizungen, Übelkeit, Durchfall oder Atemnot auslösen. Blaualgen erkennt man an grün-bräunlichen Schlieren im Wasser. Laut Gesundheitsministerium gilt die Grundregel: Auf das Bad sollte man verzichten, wenn in knietiefem Wasser die Füße nicht mehr zu sehen oder wenn blaugrüne Schlieren auf dem Wasser sichtbar sind.

