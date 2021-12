Besucher-Stopp in Rendsburger Imland-Klinik aufgehoben Stand: 23.12.2021 07:37 Uhr Die Rendsburger Imland-Klinik hat ihren vor gut einer Woche verhängten Besucher-Stopp wieder aufgehoben. Die Infektionslage habe sich etwas entspannt, teilte das Krankenhaus mit.

Besuch im Rendsburger Krankenhaus ist von heute an wieder möglich. Allerdings ist laut Klinik folgende Regel vorgesehen: Erlaubt ist der Besuch für eine Person pro Patient am Tag für eine Stunde in der Zeit von 15 bis 19 Uhr. Wer in die Klinik möchte, muss unabhängig vom Impfstatus einen Corona-Test machen.

Besucher-Stopp wegen Norovirus und Corona-Patienten

Wegen saisonal bedingter Magen-Darm-Infekte wie dem Norovirus und der Behandlung von Corona-Patienten hatte die Imland Klinik in Rendsburg den Besucher-Stopp vor gut einer Woche angeordnet. "Gründe für diese harten Maßnahmen sind personelle Engpässe und die steigende Infektionsgefahr", so die Begründung der Klinik damals. Die Notfallversorgung war in der Zeit aufrecht erhalten worden.

