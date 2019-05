Stand: 08.05.2019 09:47 Uhr

Bei Rendsburg: Viele Verletzte nach Zugunglück

Ein Zug ist am frühen Morgen in Alt Duvenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) mit einem Sattelschlepper zusammengestoßen. Dabei sind nach aktuellen Angaben der Bundespolizei elf Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Rettungskräfte sprachen zuvor von 25 Verletzten. Die Bahnstrecke zwischen Rendsburg und Owschlag ist heute den ganzen Tag und voraussichtlich auch morgen gesperrt, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Davon betroffen sind die Verbindungen Kiel-Husum und Flensburg-Neumünster-Hamburg. Teile der Oberleitung wurden abgerissen. Der Zug war nach dem Zusammenprall aus den Gleisen gesprungen.

Zug stößt mit Sattelschlepper zusammen: Viele Verletzte















Großaufgebot an Rettungskräften

An der Unfallstelle an dem beschrankten Bahnübergang war zunächst ein Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz - 100 Helfer waren vor Ort. Die Einsatzkräfte konnten erst nach Sperrung der Strecke und Abschaltung der Oberleitung den Zug evakuieren. Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber brachten die Verletzten in die Kliniken.

Lkw-Fahrer springt aus Führerhaus

Nach ersten Erkenntnissen war der Sattelschlepper, der eine Ramme geladen hatte, auf den Gleisen liegen geblieben. Durch den Zusammenprall liegen viele Teile vom Lkw weit verstreut auf dem Gleisbett. Der Lkw-Fahrer rettete sich nach Angaben der Bundespolizei mit einem Sprung vor dem Zusammenprall. Stefan Jepsen von der Freiwilligen Feuerwehr Owschlag berichtete, dass Helfer den Führerstand des Steuerwagens am Zug aufbrechen mussten, um den Lokführer zu befreien.

Anwohner: "Das ganze Haus hat gebebt"

Anwohner Jochen Pahl erlebte den Unfall. "Es gab ein Bremsgeräusch des Zuges, das überhaupt nicht aufhörte", berichtete er. "Das ganze Haus hat gebebt, es gab klirrende Scheiben. Man hat gedacht, im nächsten Moment müssen die Waggons hier im Haus einschlagen."

Alt Duvenstedt: Unfall am Bahnübergang NDR 1 Welle Nord - 08.05.2019 09:00 Uhr Schwerer Bahnunfall in Alt-Duvenstedt im Kreis Rendsburg-Eckernförde: Ein Zug ist an einem beschrankten Bahnübergang mit einem Sattelschlepper zusammengestoßen.







Regionalverkehr von Sperrung betroffen

Insbesondere der Regionalverkehr zwischen Hamburg und Flensburg ist von dem Vorfall betroffen. Die Züge aus Hamburg können nur noch bis Rendsburg fahren, wie eine Bahnsprecherin sagte. In die Gegenrichtung enden die Züge in Owschlag. Auch auf der Ost-West-Verbindung zwischen Husum und Kiel kommt es zu Beeinträchtigungen.

Wie ein Anwohner das Zugunglück erlebte NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 08.05.2019 12:00 Uhr Autor/in: Ulrike Drevenstedt In Alt Duvenstedt bei Rendsburg ist ein Zug mit einen Sattelschlepper zusammengestoßen, mehrere Menschen wurden verletzt. Anwohner Jochen Pahl schildert, wie er den Unfall erlebte.







