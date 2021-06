Behinderungen auf A1 wegen Fahrbahnreparatur Stand: 19.06.2021 12:38 Uhr Auf der A1 staute sich der Verkehr ab Bargteheide Richtung Norden am Sonnabend zeitweise auf bis zu 15 Kilometer. Grund sind Bauarbeiten.

Auf einem Teilstück zwischen Reinfeld und dem Kreuz Lübeck - auf der Höhe Wesenberg - hatten sich am Donnerstagnachmittag Betonplatten der Straße an einigen Stellen durch die Hitze ausgedehnt und waren aufgebrochen. Die Betonplatten werden nun repariert, deshalb bleibt der rechte Fahrstreifen Richtung Lübeck auf einer Länge von 400 Metern gesperrt - voraussichtlich bis Sonntagabend. Vier Bodenplatten sind betroffen - mit einer Größe von je 16 Quadratmetern.

Auch in der Gegenrichtung zwischen Neustadt-Pelzerhaken und Scharbeutz kam es am Samstagvormittag zu mehreren Kilometern Stau, vermutlich wegen des Ferienbeginns in vielen Bundesländern.

Der "Blow-up-Effekt"

Bei mehr als 40 Grad in der prallen Sonne kann es laut Experten zu einem sogenannten "Blow-up-Effekt" kommen. Die Fahrbahn bläht sich auf und zerplatzt. Dabei ist die Höhe der Wölbungen kaum erkennbar, da sich die Platten gegeneinanderdrücken und wie Eisschollen kaputtgehen.

Die A1 ist in dem Bereich Lübeck-Zentrum mit 70.000 Fahrzeugen am Tag eine der am stärksten belasteten Straßen in Schleswig-Holstein.

Wie es aktuell auf den Straßen aussieht, erfahren Sie jederzeit in unserem Verkehrsservice für Schleswig-Holstein.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.06.2021 | 12:00 Uhr