Stand: 24.08.2019 16:23 Uhr

"Batnight": Fledermausnacht in Bad Segeberg

Die "European Batnight" ist der Höhepunkt für Fledermausfreunde. Seit mehr als 20 Jahren finden am letzten August-Wochenende in ganz Europa Veranstaltungen rund um den Fledermausschutz statt. Das größte Event in Norddeutschland wird vom Naturschutzbund (NABU) organisiert und findet in der Kalkberghöhle in Bad Segeberg statt. Die Höhle ist das größte natürliche Fledermausquartier Nordeuropas und ein wichtiges Winterquartier für Fledermäuse. Nach Angaben des Forschungszentrums Noctalis haben dort zuletzt von Oktober bis März mehr als 32.000 Tiere überwintert.

Noctalis - Welt der Fledermäuse Oberbergstraße 27

23795 Bad Segeberg

Tel. (04551) 808 20



aktuelle Öffnungszeiten und Eintrittspreise auf der Website des Noctalis

Die Eltern zeigen ihrem Nachwuchs das Winterquartier

Aber auch im Sommer statten die Fledermäuse der Segeberger Kalkberghöhle regelmäßig Besuche ab. "Besonders ab Mitte August inspizieren viele Tiere ihr zukünftiges Winterquartier und zeigen es ihrem Nachwuchs", sagt Biologin Anne Ipsen von Noctalis. Es gibt also gute Chancen für die Besucher der Fledermausnacht, die scheuen Tiere bei einer der Führungen am Wochenende zu Gesicht zu bekommen.

Rund 1.500 Besucher erwartet das Fledermauszentrum. Sie können bis 1 Uhr nachts unter anderem an Kurzführungen zu den Höhleneingängen teilnehmen. Wenn das Wetter mitspielt, könne auch das Mitternachtsschwärmen der Wasserfledermäuse beobachtet werden, so der Veranstalter.

Neue Technik soll bald zeigen, wie Fledermäuse in Höhle fliegen

Eigentlich sollte zur Batnight in diesem Jahr eine neue Videoanlage in Betrieb genommen werden, die vom Kreis Segeberg gefördert wird. Doch die Kameras konnten noch nicht installiert werden. In drei Wochen soll es soweit sein, dass die neue Technik im Bild festhält, wie die Fledermäuse in die Kalkberghöhle einfliegen.

In Deutschland gibt es 25 Fledermausarten. Vier davon sind laut NABU akut vom Aussterben bedroht. Drei Arten gelten als stark gefährdet und weitere fünf Arten sind als gefährdet eingestuft. Umso wichtiger sei es, so betonen die Tierschützer, über die Tiere aufzuklären und zu vermitteln, wie sie geschützt werden können.

