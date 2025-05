Stand: 14.05.2025 08:13 Uhr Kontrolleure für Gasleitungen im Kreis Segeberg unterwegs

Um mögliche unterirdische Gaslecks frühzeitig zu erkennen, sind aktuell im Kreis Segeberg wieder Kontrolleure von Schleswig-Holstein Netz unterwegs. Die Experten prüfen mit modernster Messtechnik, ob die Leitungen alle dicht sind. Nach Angaben von SH Netz tragen die sogenannten Gasspürer ihre Messgeräte wie Rucksäcke auf dem Rücken. Damit könne in der Luft sogar die kleinste Menge Erdgas erkannt werden, heißt es in einer Mitteilung.

Rund 970 Kilometer Gasleitungen sollen in den kommenden Wochen in Kreis Segeberg überprüft werden. Wo diese Leitungen liegen, wird den Experten auf Tablets angezeigt. Auch Hausanschlüsse können so von der Straße aus kontrolliert werden. Laut SH Netz betreten die Prüfer deshalb eventuell nur die Grundstücke, müssen aber nicht in die Häuser.

