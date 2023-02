Aus Cine Royal wird Filmwelt Eutin: Neuer Pächter belebt Kino Stand: 17.02.2023 19:30 Uhr Um die neuesten Blockbuster zu gucken mussten die Eutiner seit Mai auf Kinos in Lübeck oder Kiel ausweichen. Jetzt ist das Kino in der Fußgängerzone in Eutin wieder geöffnet - mit neuem Pächter und neuem Namen.

von Sören Gerhardt

Vor der Wiedereröffnung ist viel zu tun. Mit einem Techniker steht Ralf Plate Ende Januar vor der Leinwand im großen Saal seines Kinos. Der Tipp des Experten: "Die würde ich neu machen." Nach seiner Einschätzung ist die Leinwand schon mindestens 15 Jahre alt. Kleine Risse sind zu sehen. Im Technikraum das gleiche Bild. Die Projektoren sind von 2006. Pächter Ralf Plate entscheidet sich sowohl neue Leinwände, als auch neue Projektoren zu bestellen. Zwei Wochen sind es zu diesem Zeitpunkt noch bis zur Eröffnung.

Filmwelt Eutin - Neustart unter neuem Namen

Am Donnerstag sollten die ersten Filme seit der Schließung laufen. Filmwelt Eutin heißt das Kino jetzt. Fast hätten die Gäste auf das Wichtigste verzichten müssen, doch das Popcorn kommt gerade noch rechtzeitig an. Eigentlich sollte es schon am Tag zuvor geliefert werden. Auch ein Projektor und zwei Leinwände fehlen noch. Wie in fast allen Branchen gibt es Lieferschwierigkeiten. Wann die neue Technik ankommt, weiß Plate nicht. Bis zur Lieferung sollen die alten Geräte aber noch durchhalten. Für die Kasse und den Getränkeverkauf hat Plate bisher vier Aushilfen eingestellt. Mithilfe einer Klingel können sich die Gäste sogar am Platz bedienen lassen.

Programm startet mit Blockbustern und Kinderfilmen

Besonders wichtig sei dem neuen Pächter das Kinderkino. An jedem Wochenende laufen mittags Kinderfilme. Zum Eröffnungswochenende bekommen die Kinder "Räuber Hotzenplotz" und "Pettersson und Findus" zu sehen. Den Start im großen Saal machten am Donnerstag "Die drei Fragezeichen - Erbe des Drachen". In den kommenden Tagen stehen dann "Ein Mann Namens Otto" mit Tom Hanks oder "Caveman" mit Moritz Bleibtreu auf dem Programm.

Zur ersten Vorstellung am Donnerstag kamen 17 Personen. Der Großteil hatte online reserviert. Einige Eutiner kamen aber auch spontan in Ralf Plates Kino. Es komme jetzt vor allem auf das Wochenende an. "Bei den Reservierungen sieht es schon gut aus", findet Plate.

Weitere Investitionen hängen von den Besucherzahlen ab

Ralf Plate würde gerne noch die Stuhlreihen austauschen. Den Plan will er aber nur umsetzen, wenn auch genügend Gäste kommen. Insgesamt hat er schon rund 20.000 Euro in sein Kino gesteckt.

Plate kommt von der Nordseeinsel Baltrum. Dort betreibt er seit 2017 ein Saison-Kino. Seine Filmwelt in Eutin soll das ganze Jahr geöffnet sein. Nur montags ist Ruhetag. "Netflix und andere Streamingdienste können nie das Gemeinschaftsgefühl im Kino ersetzen. Man muss jetzt aber abwarten, wie die Eutiner das Kino annehmen oder nicht", sagt Plate.

