Anzahl verdoppelt: Mehr als 500 Corona-Teststationen im Land Stand: 26.04.2021 05:00 Uhr In Schleswig-Holstein ist die Zahl der Corona-Schnelltest-Stationen deutlich gestiegen. Nach Angaben des Landes hat sie sich innerhalb eines Monats mehr als verdoppelt.

von Hauke von Hallern

Mindestens ein kostenloser Corona-Schnelltest pro Woche: Das verspricht die nationale Teststrategie. In Schleswig-Holstein stehen dafür 520 Teststellen zur Verfügung. Ihre Anzahl hat sich innerhalb eines Monats mehr als verdoppelt. 520 Teststationen gibt es landesweit, vor einem Monat waren es noch 200. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wird das Angebot sehr gut angenommen.

Einige Teststellen auf dem Land an Belastungsgrenze

Das bestätigen auch eine Reihe von Teststation gegenüber NDR Schleswig-Holstein: In der Claudius Apotheke in Reinfeld (Kreis Stormarn) werden zum Beispiel täglich etwa 70 Schnelltests durchgeführt. In der Roland Apotheke in Kiel ist mit etwa 40 Tests und in der Laurentius-Apotheke in Lübeck, mit rund 20 Tests pro Tag, weniger los. Der Grund: In Städten ist das Angebot groß, Kapazitätsprobleme deshalb selten. Auf dem Land gibt es deutlich weniger Stationen, die schneller an ihre Belastungsgrenze stoßen. Die Kreuz Apotheke in Treia (Kreis Schleswig-Flensburg) und die Teststelle Filippos Erlebnisgarten in Blekendorf (Kreis Plön) mussten deshalb ihr Personal aufstocken. Das Gesundheitsministerium geht davon aus, dass die Zahl der Teststationen in den kommenden Monaten weiter wachsen wird.

Testzentren haben noch Kapazitäten

Zwischen Teststellen und Testzentren besteht nach Angaben des Gesundheitsministeriums ein Unterschied: Teststellen wurden seit Anfang März im Rahmen der nationalen Teststrategie geschaffen. Diese sieht vor, dass sich Bürgerinnen und Bürger mindestens einmal pro Woche kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können. Die Testzentren vom Deutschen Roten Kreuz und der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein gibt es schon länger. Dort wird deutlich mehr getestet als in den kleinen Stationen: Im HNO-Testzentrum in Lübeck werden zum Beispiel 150 Corona-Schnelltests pro Tag durchgeführt, ins Kieler Testzentrum am Bootshafen kommen täglich bis zu 400 Kunden. In beiden Testzentren sind auch kurzfristig Termine möglich.

