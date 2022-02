Landtag in SH verurteilt Einmarsch Russlands Stand: 24.02.2022 11:07 Uhr Die Abgeordneten in Kiel haben den Einmarsch Russlands in die Ukraine verurteilt und ihre Solidarität mit der Ukraine ausgedrückt. Schleswig-Holstein bereitet sich auf mögliche Folgen der Krise vor.

In einer Dringlichkeitsdebatte forderten im Landtag alle Parteien Sanktionen für Russland. "Die mit dem militärischen Angriff einhergehende Verletzung der territorialen Integrität und der Souveränität der Ukraine stellen einen eklatanten Völkerrechtsbruch dar", heißt es in dem Dringlichkeitsantrag, den das Parlament einstimmig beschloss. Russland müsse sich aus der Ukraine zurückziehen und sämtliche militärischen Aktionen einstellen.

Günther: Brutaler Angriff auf Freiheit

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte: "Das ist ein brutaler Angriff auf Freiheit, auf Demokratie - den wahrscheinlich niemand von uns - fast 77 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs - für möglich gehalten hätte. Es ist ein Angriff Putins gegen Europa."

Midyatli: Rabenschwarzer Tag

SPD-Fraktionschefin Serpil Midyatli sagte, es sei ein rabenschwarzer Tag für Europa und die Welt. "Ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem Leben einmal den Satz aussprechen muss und werde: Wir haben Krieg in Europa." Nun müsse es darum gehen, zu deeskalieren und Russland an den Verhandlungstisch zurückzubringen.

Koch: Um Wiederbelebung der Wehrpflicht diskutieren

CDU-Fraktionschef Tobias Koch sagte, es brauche eine klare Antwort auf die russische Aggression. Man müsse sich überlegen, ob man auf Gasimporte aus Russland gänzlich verzichte, die Bundeswehr müsse besser ausgestattet werden, über eine Wiederbelebung der Wehrpflicht diskutiert werden.

Von Kalben: Mitgefühl Menschen in Ukraine und russischer Zivilbevölkerung

Dem widersprach die Grüne Fraktionschefin Eka von Kalben. Man werde den Konflikt nicht lösen, indem man weiter aufrüste, sagte sie. Ihr Mitgefühl gelte nicht nur den Menschen in der Ukraine, sondern auch der russischen Zivilbevölkerung. "Wir sind fassungslos, weil wahr wird, was nicht wahr sein darf."

Vogt: Bekämpfung der Demokratie

Lars Harms vom SSW betonte, ein autokratischer Herrscher wie Putin werde sich nie anpassen wollen. Solche Herrscher setzten sich auch über Völkerrecht hinweg. Der Völkerrechtsbruch durch Russland sei nicht hinzunehmen und müsse umgehend beendet werden, forderte FDP-Fraktionschef Christopher Vogt. Russland geht es nicht um Stärke und alte Größe, sondern um die Bekämpfung der Freiheit und Demokratie." Auch er forderte, die Bundeswehr "angemessen auszustatten" und kritisierte Altkanzler Schröder - er sollte seine Jobs bei russischen Staatskonzernen abgeben oder nicht weiter von der BRD untertützt werden. Auch Jörg Nobis (AfD) forderte, dass Russland seine Truppen zurückziehen solle.

Günther: Russischer Imperialismus

"Wir stehen fest an der Seite der Ukraine", sagte Ministerpräsident Günther. Es gehe aber nicht nur um die Ukraine. Ganz Osteuropa sehe sich einem offenen russischen Imperialismus gegenüber, so Günther weiter. Schleswig-Holstein bereite sich in verschiedenen Bereichen auf mögliche Folgen der Entwicklung für das Land vor.

Vorbereitung auf Cyberangriffe

Laut Ministerpräsident Günther bereitet sich Schleswig-Holstein in verschiedenen Bereichen auf mögliche Folgen der Krise vor. "Die Polizei und der Verfassungsschutz bereiten sich auf Cyberangriffe vor und richten Meldeketten zum Bund ein", nannte er ein Beispiel. Es gehe dabei um den Schutz der Energieversorger vor Cyberangriffen, um Migrationsbewegungen, um den Schutz ukrainischer Einrichtungen im Land. Dazu habe bereits der Krisenstab getagt.

Einsatzhundertschaft in Bereitschaft

"Die Innenministerin hat veranlasst, dass in Polizei, Verfassungsschutz, Katastrophenschutz und im Bereich der Zuwanderung schnellstmöglich Vorbereitungen getroffen werden", so Günther. Ukrainische Einrichtungen würden identifiziert und Schutzmaßnahmen eingeleitet, falls erforderlich. Die 1. Einsatzhundertschaft der Polizei in Eutin sei in Bereitschaft versetzt worden, "um kurzfristig auf Versammlungslagen zu reagieren". Am Donnerstagmorgen hatten die Innenminister von Bund und Ländern über nun nötige Maßnahmen beraten.

Parteien für Ausbau des LNG-Flüssiggas-Terminals in Brunsbüttel

Auch die Abhängigkeit von Russland in puncto Gasversorgung war Thema. CDU, Grüne, FDP und SSW sprachen sich für einen zügigen Ausbau des LNG-Flüssiggas-Terminals in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) aus. So könne man auch aus anderen Ländern Gas importieren und sich schrittweise von Russland unabhängig machen. Die aktuellen Gasvorräte würden ohne eine Alternative nur bis zum Sommer diesen Jahres reichen.

Ministerpräsident Günther betonte, Schleswig-Holstein sei bereit, Urkainer aufzunehmen um Schutz zu gewährleisten, wenn es nötig sein sollte.

