Albrecht lobt neue Regeln für Sauenhaltung

Enge Metallkäfige, in denen bisher Sauen nach dem Decken und während der Säugezeit wochenlang fixiert werden - das sind die umstrittenen sogenannten Kastenstände in der Nutztierhaltung. Seit Freitag steht fest, dass diese Boxen in ihrer jetzigen Form abgeschafft werden, und die Tiere mehr Platz bekommen müssen - allerdings erst nach Übergangsfristen von mehreren Jahren. Der Bundesrat hat einem Kompromissvorschlag zugestimmt, den unter anderem Schleswig-Holstein eingebracht hatte.

Tierschützer entsetzt über Kompromiss

Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) sieht einen Systemwechsel in der Sauenhaltung - hin zu mehr Tierwohl. Tierschützer sind dagegen enttäuscht: Denn Landwirte haben nun - je nach Stallbereich - acht bis 15 Jahre Zeit, um die Boxen beziehungsweise ganze Ställe so umzubauen, so dass die Sauen mehr Platz haben. Ina Müller-Arnke von der Tierschutzorganisation Vier Pfoten dauert das viel zu lange: Sie sei entsetzt, sagt sie. Auch da es bereits seit Jahrzehnten Gerichtsurteile dazu gebe, die den Tieren mehr Platz zusicherten.

Kastenstandhaltung von Sauen nach Übergang verboten

Der Bundesrat hat neuen Regeln für die Schweinehaltung zugestimmt. Das freut Grünen-Politiker wie Landwirtschaftsminister Albrecht. Er sieht einen Systemwechsel hin zu mehr Tierwohl.







Bauernverband will Änderungen prüfen lassen

Der Präsident des Bauernverbandes Schleswig-Holstein, Werner Schwarz, fürchtet, dass sich viele Betriebe im Land die Umbauten nicht leisten können. Er kündigte an, die Änderung juristisch überprüfen zu lassen. Im Moment gibt es in Schleswig-Holstein rund 200 Betriebe, mit insgesamt rund 40.000 Muttersauen.

Bundesregierung kündigt Förderprogramm an

Laut der beschlossenen Verordnung können Sauen weitere acht Jahre zur Besamung im Kastenstand gehalten werden, zum sogenannten Abferkeln noch weitere 15 Jahre. Erst danach sollen sie für höchstens fünf Tage zur Geburt von Ferkeln fixiert werden können. Die Bundesregierung will Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) zufolge mit Zuwendungen von 300 Millionen Euro aus dem Corona-Konjunkturprogramm Landwirte beim Umbau ihrer Ställe fördern, wenn sie die Kastenstandhaltung von Sauen eher als 2028 aufgeben wollen.

