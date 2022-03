Ärzte streiken in Schleswig-Holstein - "Belastung zu groß" Stand: 31.03.2022 11:15 Uhr Bundesweit gehen heute Ärzte von kommunalen Kliniken auf die Straße. Zum Warnstreik aufgerufen hat der Marburger Bund. Auch in Schleswig-Holstein sind laut Gewerkschaft bis zu 2.000 Ärzte dabei.

Der Marburger Bund hat Ärzte von 13 Kliniken in Schleswig-Holstein zum ganztägigen Streik aufgerufen. Die zentrale Kundgebung findet zur Stunde am Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster statt. Es gehe vor allem um die Arbeitsbedingungen für die Ärzte, sagt der Landesvorsitzende des Marburger Bundes Schleswig-Holstein, Michael Wessendorf.

Ärzte fordern weniger Bereitschaftsdienste

Die Mediziner an den Kliniken arbeiten laut Wessendorf an der Belastungsgrenze, und das müsse sich ändern: "Wir fordern eine Begrenzung der Bereitschaftsdienste auf vier im Monat, zusätzlich zum normalen Tagewerk und den normalen Rufbereitschaften. Und auch eine Begrenzung der Rufbereitschaften." Zwei freie Wochenenden sollten garantiert werden, so Wessendorf. Das sei bei vielen Ärzten nicht der Fall.

Noch keine Einigung bei künftiger Bezahlung

Außerdem sollen die Mediziner nach dem Willen der Gewerkschaft besser bezahlt werden. Gefordert werden 5,5 Prozent - die Arbeitgeber haben 3,5 Prozent in zwei Stufen angeboten. Mit dem Warnstreik will der Marburger Bund nun Druck bei den Tarifverhandlungen machen. In vier Runden und zwei Sondierungsgesprächen gab es bisher keine Einigung.

Keine Auswirkung auf die Notfallversorgung

Vom Streik betroffen sind unter anderem die kommunalen Krankenhäuser in Lübeck, Neumünster, Kiel, Segeberg, Rendsburg und Nordfriesland. Eine Sprecherin des Marburger Bundes sagte, dass die Notfallversorgung in den Kliniken gesichert ist. Keinen Ärzte-Warnstreik gibt es heute am Klinikum Itzehoe - dort gilt ein Haustarifvertrag.

AUDIO: Marburger Bund ruft Ärzte zu Warnstreik in kommunalen Kliniken auf (1 Min) Marburger Bund ruft Ärzte zu Warnstreik in kommunalen Kliniken auf (1 Min)

