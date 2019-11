Stand: 19.11.2019 08:19 Uhr

Abtreibungen: Noch keine Lösung in Flensburg

Die beiden kirchlichen Träger des geplanten Zentralkrankenhauses in Flensburg - Diako und Malteser - wollen Schwangerschaftsabbrüche nur noch in medizinischen Notfällen durchführen. Diese Entscheidung hatte in den vergangenen Wochen für Empörung gesorgt. Vor dem Flensburger Rathaus demonstrierten am Montagnachmittag etwa 60 Menschen gegen die Pläne. Sie übergaben eine Petition für den Erhalt eines stationären Versorgungsangebots für Schwangerschaftsabbrüche in Flensburg mit etwa 3.500 Unterschriften.

Eine von Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) einberufene Gesprächsrunde mit den Krankenhaus-Verantwortlichen und der Beratungsstelle Pro Familia endete Stunden später ohne konkretes Ergebnis. Die Atmosphäre sei aber konstruktiv gewesen, sagte ein Sprecher der Stadt.

"Grundsätzliche Position der katholischen Kirche"

Heute soll es eine gemeinsame Erklärung von den Beteiligten des Runden Tisches geben. Das Diakonissenkrankenhaus und das St. Franziskus-Hospital wollen 2026 fusionieren. Dass Abtreibungen in der neuen Zentralklinik nur in Notfällen möglich sein sollen, hatte der Geschäftsführer des katholischen St. Franziskus-Hospitals als "ethisch-moralische, grundsätzliche Position der katholischen Kirche" bezeichnet, die "nicht verhandelbar" sei. Der Vorstandschef des evangelischen Diakonissenkrankenhauses erklärte, dass man in diesem Punkt habe nachgeben müssen.

Noch vier Ärzte nehmen operative Abbrüche vor

Vor der Runde am Montag hieß es von Seiten des St. Franziskus Hospitals, man erwarte ein konstruktives und sachliches Gespräch. Das Diakonissenkrankenhaus will vor allem herauszufinden, wie groß der Bedarf an Möglichkeiten zum Schwangerschaftsabbruch für Frauen in Flensburg wirklich ist.

Der Landesgeschäftsführer von Pro Familia, Reiner Johannsen, hat dazu eine klare Haltung: "Die Erfahrung zeigt, dass das Angebot in den letzten Jahren zurückgegangen ist und auch nicht abzusehen ist, dass dieser Trend aufhört. Eine Lösung muss darin bestehen, dass man dem entgegenwirkt."

Nach NDR Recherchen gibt es in Flensburg derzeit nur noch vier Ärzte, die operative Abbrüche vornehmen - vor sechs Jahren waren es noch neun.

