Abstimmung über Abwahl: Bleibt Kaser Bürgermeister in Wedel? Stand: 09.06.2024 06:00 Uhr In Wedel entscheiden die Bürgerinnen und Bürger heute über ein Abwahl-Verfahren gegen ihren Verwaltungschef Gernot Kaser. In anderen Kommunen Schleswig-Holsteins werden die Bürgermeister gewählt.

von Elin Halvorsen

Mängel in der Amtsführung, keine vertrauensvolle Zusammenarbeit - die Liste mit Vorwürfen des Stadt- und Personalrats der Stadt Wedel (Kreis Pinneberg) gegen Bürgermeister Gernot Kaser (parteilos) ist lang. Ende März hatte der Rat deshalb beschlossen, ein Abwahl-Verfahren einzuleiten - und dass Kaser bis zu dieser Abstimmung sein Amt nicht weiter ausüben darf. Seit April ist deshalb die kommissarische Bürgermeisterin Julia Fisauli (CDU) im Amt. Gut 27.000 Menschen aus Wedel können heute nun parallel zur Europawahl darüber abstimmen, ob Kaser abgewählt wird. Kommt es so, wird der Österreicher in den einstweiligen Ruhestand versetzt.

Vorwurf gegen Kaser: Missachtung von Vorschriften

Die Kommunalpolitiker*innen werfen Kaser vor, sich nicht von Fachleuten aus der Verwaltung unterstützen zu lassen. Er missachte Verwaltungsvorschriften und den Datenschutz, veröffentliche zum Beispiel nicht-öffentliche Schriftstücke auf Facebook. Außerdem spricht der Rat von einem "Klima der Angst und Demotivation", kritisiert "willkürliche und intransparente" Entscheidungen.

Kaser kontert: Ohne Umdenken kein Schuldenberg-Abbau

Kaser hält argumentativ dagegen. Er hat am 2. Juni eine Videobotschaft veröffentlicht, bekräftigt darin sein Wahl-Versprechen "klare Kante" zu zeigen. Er bemängelt die Bereitschaft der Politik zum Umdenken und zu Veränderung, um den Schuldenberg der Stadt abzubauen. In Ermittlungen gegen ihn wegen Veruntreuung verweist er auf seiner Internetseite auf die Unschuldsvermutung und dass er die Prüfung der Rechnungen freiwillig in Auftrag gegeben habe.

27.400 Wedler*innen sind zur Abstimmung aufgerufen

Bei der Abstimmung wird ein Wahlzettel mit der Frage "Soll Bürgermeister Gernot Karl Kaser abgewählt werden?" ausgegeben, der mit ja oder nein angekreuzt werden kann. Laut Stadt Wedel sind für die Umsetzung eines Abwahlverfahrens mindestens 20 Prozent aller Abstimmungsberechtigten notwendig, was 5.482 Ja-Stimmen entspricht. Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit "Nein" beantwortet. Dann bliebe Kaser weitere vier Jahre im Amt.

Bei Abwahl muss das Amt nach sechs Monaten besetzt sein

Wird Kaser abgewählt, muss das Amt der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters spätestens nach sechs Monaten wieder neu besetzt sein. Zu den Neuwahlen könnte Gernot Kaser dann auch wieder antreten. Insgesamt haben 16 Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Jüngste Abwahlverfahren in Schleswig-Holstein

Abwahlverfahren werden immer wieder mal - mindestens - diskutiert. Jürgen Ritter trat in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) von seinem Amt zurück und kam so einem Abwahlverfahren zuvor, Bad Bramstedts Bürgermeisterin Verena Jeske (parteilos) schlug im Dauerclinch mit dem Stadtrat 2023 selbst eine Abwahl vor und Horst Mattig (SPD) wurde 2022 in Dänischenhagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) aus dem Amt gewählt.

In diesen Gemeinden finden Bürgermeister-Wahlen statt

Ebenfalls parallel zur Europawahl finden in mehreren Städten und Gemeinden Schleswig-Holsteins Direktwahlen der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister statt.

Gemeinde Barsbüttel (Kreis Stormarn): Thomas Schreitmüller (parteilos) ist der einzige Bewerber. Er strebt seine vierte Amtszeit an. Wahlberechtigte: 10.561

Stadt Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen): Martin Schmedtje (parteilos) ist der einzige Bewerber. Er strebt seine zweite Amtszeit an. Wahlberechtigte: 10.452

Gemeinde Büsum (Kreis Dithmarschen): Elke Mordhorst (parteilos) und Oliver Kumbartzky (FDP) treten zur Wahl an. Der bisherige Amtsinhaber Hans-Jürgen Lütje (Freie Wählergemeinschaft Büsum/FWB) hatte seinen vorzeitigen Ruhestand angekündigt. Wahlberechtigte: 4.347

Gemeinde Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg): Der amtierende Bürgermeister Martin Ellermann (parteilos) tritt erneut zur Wahl an. Seine Herausforderin ist Jutta Lynen (parteilos): Wahlberechtigte: 9.632

Gemeinde Kronshagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde): Die Amtszeit des amtierenden Bürgermeisters Ingo Sander (CDU) endet vorzeitig, da er ab Juli Landrat des Kreises Rendsburg-Eckernförde wird. Zur Wahl stehen Nora von Massow (FDP) und Christoph-Nikolaus von Unruh (parteilos). Wahlberechtigte: 10.022

Stadt Lütjenburg (Kreis Plön): Dirk Sohn (CDU) ist seit 2013 im Amt und einziger Bewerber. Wahlberechtigte: 4.486

Stadt Neustadt in Holstein (Kreis Ostholstein): Mirko Spieckermann (parteilos) ist der einzige Bewerber. Er strebt seine zweite Amstzeit an. Wahlberechtigte: 13.594

Gemeinde St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland): Um das Amt konkurrieren Eckhard Rave (CDU), Peter Arndt (SPD) und die Einzelbewerberinnen Meike Munz, Doreen Lützen und Boris Pfau (alle parteilos). Der parteilose Bürgermeister Jürgen Ritter hatte sein Amt zum 1. März abgegeben. Wahlberechtigte: 2.934

