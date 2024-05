Stand: 14.05.2024 10:48 Uhr Bürgermeisterwahl in St. Peter-Ording: Kandidaten stellen sich vor

Am Dienstagabend wollen sich die fünf Kandidatinnen und Kandidaten für das Bürgermeisteramt von Sankt-Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) vorstellen. Zur Wahl stehen am 9. Juni der von der CDU aufgestellte Eckhard Rave, Peter Arndt von der SPD sowie die unabhängigen Bewerberinnen und Bewerber Meike Munz, Doreen Lützen und Boris Pfau. Ab 18 Uhr können Interessierte am Dienstag in die Utholmhalle kommen, für 250 Menschen ist dort Platz. Laut Stadtverwaltung werden Karten für Fragen ausliegen. Welche davon gestellt werden, entscheidet das Los. Zudem sind Abschlussstatements der Kandidaten und Kandidatinnen geplant.

