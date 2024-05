Stand: 03.05.2024 14:25 Uhr Kandidaten für Büsumer Bürgermeisterwahl stellen sich vor

Am 9. Juni wählen die Menschen in Büsum (Kreis Dithmarschen) einen neuen Bürgermeister oder Bürgermeisterin. Am Donnerstag haben sich die Kandidaten Elke Mordhorst (parteilos) und Oliver Kumbartzky (FDP) offiziell im vollbesetzten Watten-Hus vorgestellt. Beide Kandidaten setzen auf den Tourismus als Haupteinnahme-Quelle für Büsum. Auch für den Ausbau von KiTa und Schulen sprachen sich beide aus. Die Ansiedlung von Northvolt sehen beide als Chance für die gesamte Region, auch in und um Büsum müsse aber die Infrastruktur wie Verkehr und Wohnraum angepasst werden.

Angesprochen auf die drei wichtigsten Themen für die Gemeinde gab es aber durchaus unterschiedliche Akzente. Mordhorst will mehr für Senioren und Familien einsetzen. Kumbartzky setzt auf sein persönliches Netzwerk und seine Kontakte zur Landespolitik und Ministerien. Der bisherige Amtsinhaber Hans-Jürgen Lütje (Freie Wählergemeinschaft Büsum/FWB) hatte vor einigen Wochen bekannt gegeben, ein Jahr eher als geplant in den Ruhestand zu gehen. Seine Amtszeit endet Ende Januar 2025.

